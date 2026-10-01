平阳县委书记孟晓斌督导节前安全生产和促消费工作

平阳发布 2026-10-01 17:52:58

9月30日，平阳县委书记孟晓斌前往昆阳、南雁等乡镇，督导节前安全生产和促消费工作。

9月30日，平阳县委书记孟晓斌前往昆阳、南雁等乡镇，督导节前安全生产和促消费工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，贯彻落实全国安全生产视频会议精神，按照省市部署要求，以“时时放心不下”的责任感，抓实抓细各项工作举措，全力守牢安全底线，确保平阳县人民度过一个平安祥和的国庆佳节。

孟晓斌首先来到县博物馆，实地察看场馆功能布局与展览陈列等情况，详细了解开馆准备、安全保障、参观服务等各项工作。他指出，博物馆是展示平阳历史文化的重要窗口，也是丰富群众精神文化生活的重要阵地，要做细做实开馆各项工作，确保安全有序、服务到位，确保市民游客有良好的参观体验。

在超盒算超市，孟晓斌详细了解货源储备、价格稳控、食品安全管理等情况。他要求，要全力做好节日期间市场保供稳价工作，严把食品安全关，强化全链条监管，营造安全、放心、舒心的消费环境。同时，他勉励企业要深耕市场、规范经营，持续提升市场占有率和竞争力。

在温州交警支队高速公路六大队，孟晓斌详细了解警力部署、勤务排班、应急联动及疏堵保畅等工作，并通过指挥中心大屏察看重点路段实时通行状况。他强调，国庆假期群众出行集中，道路交通安全压力增大，要科学研判流量变化，加强重点路段、重点时段的巡查管控，完善应急处置预案，全力保障道路安全、畅通。

在南雁镇东西洞景区，孟晓斌边走边看，详细了解“仙游记”文旅活动安全保障、服务配套、应急预案等情况。他指出，“仙游记”文旅活动是展示平阳文旅形象的重要窗口，要在丰富活动内容、提升游客体验的同时，严格落实各项安全措施，完善医疗、消防、交通等服务配套，确保活动安全有序、精彩圆满，让广大市民游客乘兴而来、满意而归。

督导中，孟晓斌强调，各地各部门要牢固树立“群众过节、干部过关”意识，压紧压实安全生产责任，紧盯重点领域、重点场所、重点环节，深入排查整治各类风险隐患，完善应急预案，加强值班值守，以扎实有效的工作确保节日期间社会大局平安稳定。要抢抓节点促发展，统筹推进重大项目不停工、重点企业不停产，持续优化助企服务，下沉一线破解生产经营、项目建设堵点难点，强化要素保障，全力冲刺全年各项目标任务。

平阳县领导蒋中梁、陈先夏、钱况参加督导。

来 源：平阳发布

原标题： 孟晓斌督导节前安全生产和促消费工作

记者 徐远虑、鲍思冲

本文转自：温州新闻网 66wz.com