泰顺县委书记张银贵等检查指导节前安全生产、市场保供和文旅促消费工作

泰顺发布 2026-10-01 17:53:57

9月30日下午，泰顺县委书记张银贵，泰顺县委副书记、泰顺县长陈钷分别率队检查指导节前安全生产、市场保供和文旅促消费工作。

9月30日下午，泰顺县委书记张银贵，泰顺县委副书记、泰顺县长陈钷分别率队检查指导节前安全生产、市场保供和文旅促消费工作。张银贵强调，要认真落实省委省政府、市委市政府部署要求，牢固树立“群众过节、干部过关”的意识，始终绷紧安全之弦，抓实抓细安全生产和消防安全各项工作，积极营造节日消费氛围，确保群众过一个欢乐祥和的节日。

在交垟土楼，张银贵实地察看国庆主题市集、国风游园系列文旅活动策划落地情况。他强调，要深度挖掘古建文化底蕴，坚持常态化打造主题场景，精心打磨国风游园、主题市集等特色节庆活动，创新消费场景、丰富假日供给，持续激活乡村文旅消费活力。同时要细化活动应急预案，规范现场管理，做实人流管控、秩序维护和环境卫生保障，以优质文旅服务提升游客体验感与满意度。

张银贵来到天天超柿，详细询问粮油肉菜、日用物资库存、进货渠道和销售价格，仔细查看消防设施配备、通道畅通等细节。他强调，要加强食品全链条管理，严把商品质量关口，保障生活物资货源充足、品类齐全、价格平稳，切实守护群众“舌尖上的安全”；要严格落实消防安全主体责任，坚持人防、物防、技防并重筑牢消防安全屏障，加强消费场所人员疏导和温馨提醒，营造安全有序的消费环境。

在廊桥广场儿童游乐场，张银贵聚焦人员密集游乐场所安全管理，逐项检查游乐设施运维检修、安全防护装置、警示标识、应急处置预案等情况。他指出，儿童游乐场所风险点位集中、群众关注度高，容不得丝毫松懈。要进一步增配安保力量，强化现场秩序管控，常态化开展设施设备全面体检和维护保养，严格落实日常安全管理制度，细化岗位安全职责，全方位筑牢未成年人游玩安全防线，坚决防范各类安全事故发生。

张银贵还前往飞云湖国际旅游度假区云湖仙境娱乐板块，实地调研悬崖小火车、特色主题咖啡等文旅新业态规划打造、运营筹备及安全保障工作。张银贵充分肯定景区立足山水资源、培育休闲新业态、打造沉浸式文旅体验的做法，强调要不断丰富休闲度假、潮流体验等新业态，串联特色消费场景，做优做实长效运营，持续提升游客体验感，推动景区实现从 “网红” 向 “长红” 的转变。同时，对悬崖小火车等高空、新型游乐项目，要从严从细开展安全风险评估和常态化隐患排查，做到安全运营、规范运营、有序运营。

检查中，张银贵强调，泰顺县上下要严格履行属地管理责任、部门监管责任、企业主体责任，落实节日值班值守制度，紧盯老旧工业园区、园中园、厂中厂、“九小场所”等重点区域，聚焦防汛防台、森林防火、道路交通、消防安全、危化工矿、建筑施工、旅游活动、城市运行等重点领域，滚动排查整治各类风险隐患，加强日常巡查和应急演练，不断提升本质安全水平。要“串珠成链”推动全域旅游提质增效，积极主动融入温州市文旅大市场，整合古村落、度假区、特色新业态等多元文旅资源，优化节日服务保障，丰富优质消费供给，推动文旅点位联动发展，更好激发消费内生活力。要统筹抓好重大项目不停工、重点企业不停产，持续优化助企惠企服务，下沉一线破解项目建设、企业生产经营中的堵点难点，强化各类要素供给保障，全力营造一流营商环境，确保高质量完成全年目标任务。

陈钷一行来到鸿鑫大酒店，实地察看住宿餐饮经营和消防安全管理情况。他强调，要持续提升服务品质，丰富消费场景，为游客提供舒适放心的住宿餐饮体验。要严格落实消防安全主体责任，健全日常安全管理制度，确保消防设施完好有效、疏散通道和安全出口畅通，把责任明确到岗、落实到人。

在万洋华府二期，陈钷实地察看高层建筑消防安全专项整治情况。他强调，高层建筑人员密集、疏散难度大，要深入推进消防安全专项整治，加强消防设施日常维护和定期检测，规范电动车停放充电管理。要健全日常巡查和隐患整改机制，明确物业服务企业和相关各方职责分工，推动形成责任明晰、协同联动、闭环落实的管理机制，切实提升高层建筑消防安全管理水平。

在筱村镇综合农贸市场，陈钷实地察看市场保供及消防安全情况，并走进食品安全检测室，详细了解食品质量安全检测等工作。他强调，要全力做好节日期间市场保供稳价工作，加强货源组织和产销衔接，丰富商品种类，确保重要民生商品供应充足、价格稳定。要严把食品安全关，用好“浙食链”等数字化追溯平台，加强检验检测和源头管控，让群众买得放心、吃得安心。要严格落实人员密集场所消防安全管理规范，加强日常巡查和隐患排查，坚决防范各类安全事故发生。

在筱村公社，陈钷详细了解文旅活动组织、消费场景打造和安全保障措施落实等工作。他指出，要立足泰顺生态资源和文旅禀赋，推动景区景点串珠成链，加强线路串联和业态联动，丰富文旅产品供给，创新消费场景，提升服务品质，让游客愿意来、留得住、还想来。要始终把安全放在首位，加强景区客流监测和疏导管控，完善应急预案，强化值班值守，确保景区运行安全有序。

陈钷在检查中强调，国庆假期是消费旺季，也是安全风险易发多发期。各乡镇、各部门要紧盯酒店住宿、高层建筑、农贸市场、景区景点等重点领域和人员密集场所，加大执法监督和隐患整治力度，压紧压实各方责任，严格落实节日期间值班值守和应急准备，统筹做好促消费、文旅服务、市场保供和安全生产各项工作，坚决防范遏制各类安全事故发生，全力守护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

泰顺县领导严炳宽、刘一忠、钟政添、毛晓忠分别参加检查指导。

来 源：泰顺发布

原标题： 张银贵陈钷检查指导节前安全生产、市场保供和文旅促消费工作

记者 王文慧、胡佳妮

本文转自：温州新闻网 66wz.com