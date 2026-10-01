泰顺发布 2026-10-01 17:55:25

上午，泰顺县在烈士陵园举行向烈士敬献花篮仪式，缅怀革命先烈，传承英烈精神，汇聚前进力量。

鲜花献英烈，哀思寄忠魂。今天是我国第13个烈士纪念日。上午，泰顺县在烈士陵园举行向烈士敬献花篮仪式，缅怀革命先烈，传承英烈精神，汇聚前进力量。张银贵、陈钷、赖立峰等泰顺县领导以及烈士遗属、老战士、退役军人等社会各界代表一同出席仪式。

秋日的烈士陵园草木苍翠、气氛庄重，革命烈士纪念碑高高矗立。8时45分，仪式正式开始，现场奏唱中华人民共和国国歌。随后，全场人员垂首肃立，向为中国人民解放事业和共和国建设事业英勇献身的烈士们默哀。默哀结束，佩戴红领巾的少先队员齐声高唱《我们是共产主义接班人》，歌声清亮，展现了新时代少年儿童铭记先烈遗志、向着共产主义理想勇敢前进的志向。

伴随着婉转低回的《献花曲》，礼兵抬着花篮，迈着正步拾级而上，将花篮整齐摆放在纪念碑前。张银贵、陈钷、赖立峰、田小松、翁晓彬等泰顺县领导迈步向前，在花篮前驻足凝视，仔细整理花篮上的红色缎带，寄托对先烈的无限追思。随后，全体人员向革命烈士纪念碑三鞠躬。仪式后，全体人员依次缓步绕行纪念碑，向烈士献花致敬。

仪式前，泰顺县领导看望慰问了烈士遗属和参战老兵代表，送上党和政府的关怀。仪式结束后，全体人员瞻仰烈士陵园，聆听烈士事迹介绍，回顾峥嵘岁月，感恩今天来之不易的幸福生活。

对英雄最好的纪念，是传承他们的精神、接续他们的未竟事业。参加活动的各界代表表示，将从革命先辈的光荣传统中汲取力量，坚定理想信念，立足本职、担当作为，积极投身“1611登峰行动”，为加快建设“两区两高地”作出新的更大贡献。

来 源：泰顺发布

原标题： 泰顺举行向革命烈士敬献花篮仪式

记者 林静

本文转自：温州新闻网 66wz.com