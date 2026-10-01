泰顺发布 2026-10-01 17:56:04

9月30日，泰顺县委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究泰顺县贯彻落实意见。

9月30日，泰顺县委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究泰顺县贯彻落实意见。

泰顺县委书记张银贵主持会议。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在9月21日中央政治局会议上的重要讲话精神，深刻把握全面从严治党新部署新要求，持续深化理论学习，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。要始终保持全面从严治党永远在路上的清醒坚定，深刻认识党风廉政建设和反腐败斗争形势依然严峻复杂，坚决纠治各类突出问题，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，驰而不息纠“四风”、树新风，持续涵养风清气正的政治生态。要坚持党建引领发展，把全面从严治党与泰顺县委县政府中心工作等一体谋划、一体推进，推动管党治党责任落实转化为干事创业强大动力。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于发展先进制造业的重要论述重要指示精神，深入实施生态工业起跑冲刺三年攻坚行动，做优建强“3+3+N”生态工业体系，围绕吉利新能源商用车等链主项目延链补链强链、推动上下游企业向经开区集聚、聚链成群。要坚持以科技创新为引领，加快推动节能降碳和绿色制造，促进制造业与现代服务业深度融合，积极布局低空经济、商业航天等未来产业，因地制宜发展新质生产力。要健全完善统筹调度和要素供给机制，强化资金、用地、用能、人才等保障，切实落实全员招商机制，持续营造良好营商环境。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记向全国广大农民和工作在“三农”战线上的同志们致以节日祝贺和诚挚问候精神，坚定扛牢粮食安全政治责任，深入推进“土特产富”全链发展，扎实推进重点村片区组团发展，精准落地各项强农惠农政策，关心关爱广大农民和“三农”工作者，把政策红利转化为增收成效，因地制宜打造宜居宜业的和美乡村。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记给福建省“漳州110”全体队员回信精神，始终牢记“公安姓党”的根本政治属性，牢固树立以人民为中心的发展思想，持续强化担当奉献、专业本领和纪律作风建设，主动融入基层治理，扎实做好矛盾纠纷排查化解、治安防控、便民服务等各项工作，用干部的“辛苦指数”换取群众的“幸福指数”。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于加强党的作风建设重要论述精神，认真贯彻落实中央和省委、市委部署要求，以身作则、率先垂范，切实扛起第一责任人职责，常态开展谈话提醒，强化联合查处，持续巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育、树立和践行正确政绩观学习教育的成果，自觉把纪律和规矩记在心上、落在实处。

会议强调，要认真学习习近平总书记关于审计工作的重要论述及《中华人民共和国审计法实施条例》、全国审计工作会议，省委、市委审计委员会会议精神，切实把思想和行动统一到整改要求上来，加强部门协同，深化标本兼治，进一步理顺职责体系、健全联合监管机制、完善常态化管控体系，严格对照问题清单、责任清单、时限清单，逐项攻坚、逐项突破、逐项验收，确保整改不打折扣、不留死角、全面清零。

会议传达学习了全国安全生产视频会议精神及省委省政府、市委市政府部署要求，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，自觉把安全生产工作摆在全局工作的突出位置，牢固树立“群众过节、干部过关”理念，坚决摒弃麻痹思想、侥幸心理和松懈心态，牢牢守住安全生产底线。要全面梳理排查各类风险隐患，聚焦道路交通、消防安全、旅游、工矿危化、特种设备等重点领域，常态开展全方位、穿透式隐患排查整治，对排查出的重大隐患挂牌督办、动态清零，坚决整治反复整改。要严格落实“党政同责、一岗双责”与“三管三必须”要求，压紧压实属地管理责任、部门监管责任、企业主体责任，完善安全生产领域各类应急预案，健全快速响应机制，全面拧紧安全生产责任链条。

会议强调，要认真贯彻温州市县（市、区）委书记座谈会精神，扎实抓好当前经济发展和平安稳定各项工作，奋力实现“三季进、全年红”。要坚持目标导向、问题导向，系统建强经开区等产业平台，谋深做实重大项目储备，做优企业全周期服务保障，扎实推进产业提质、消费提振、城乡融合、富民增收等工作，大力推动三产融合发展，持续巩固经济发展向上向好的态势。要坚决统筹安全发展，始终保持“时时放心不下”责任感，严格落实“3030”闭环管控机制，加大安全巡查力度，坚决防范重大安全事故发生，让群众度过一个平安祥和的假期。要严格落实领导带班、24小时值班和紧急信息报送制度，加强城市运行服务保障，关心关爱“一老一小一弱”，畅通群众诉求反馈渠道，及时回应群众急难愁盼。同时从严纠治“违规吃喝”，保持亲清政商关系，全面营造风清气正节日氛围。

会议还研究了其他事项。

来 源：泰顺发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者 王文慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com