苍南县节前安全生产工作部署会召开

苍南发布 2026-10-01 17:56:48

9月30日下午，苍南县委书记林海涵主持召开苍南县节前安全生产工作部署会。

9月30日下午，苍南县委书记林海涵主持召开苍南县节前安全生产工作部署会。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，全面落实中央及省市有关会议部署要求，坚持人民至上、生命至上，牢固树立底线思维、极限思维，以时时放心不下的责任感抓实抓细节前安全防范各项工作，全力保障人民群众平安祥和过节。

苍南县委副书记、代苍南县长孟晓晨，苍南县人大常委会主任林森森，苍南县政协主席叶信迪，苍南县委副书记周建强参加会议。

林海涵指出，当前正处于重要节点叠加的特殊时期，各类安全风险隐患易发多发，安全生产形势严峻复杂。各地各部门要深刻汲取各类事故教训，时刻绷紧安全生产这根弦，清醒认识当前平安建设和安全生产形势的严峻性、复杂性，坚决克服侥幸松懈心理。要严格落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求，以如临深渊、如履薄冰的警醒抓实安全防范各项工作，坚决遏制各类事故发生，牢牢守住安全生产底线，全力维护社会大局持续稳定。

林海涵强调，要牢固树立“群众过节、干部过关”的责任理念，聚焦道路交通、消防、建筑、矿山、燃气、旅游景区、大型商超等重点领域，全面开展风险研判和隐患排查，做好客流疏导、交通管控等预案，做到排查不留盲区、不留死角。对排查发现隐患要建档立卡、挂图作战，落实专人督办、逐项销号，运用“四不两直”方式强化督查，同步做好安全宣传教育。要严格落实24小时值班和领导在岗带班制度，畅通信息报送渠道，严防迟报漏报瞒报。要紧盯节日廉政关口，落实中央八项规定精神，严守纪律规矩，清廉过节，全力保障群众平安祥和过节。

孟晓晨传达学习全国安全生产视频会议及省续会精神，部署节前安全生产工作。

孟晓晨指出，国庆假期安全稳定任务艰巨，要从严抓实重点领域安全防范。聚焦旅游、消防、交通、涉海涉渔、工矿危化、城市运行及自然灾害防控等领域，全面排查风险隐患，细化管控举措，强化闭环整改，坚决守牢安全底线。要严格落实值班值守制度，配足备勤力量，加密巡查调度，做好舆情应对。

来 源：苍南发布

原标题： 全县节前安全生产工作部署会召开

记者 林明明

本文转自：温州新闻网 66wz.com