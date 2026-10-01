苍南发布 2026-10-01 17:57:25

9月30日，苍南县委常委会（扩大）会议召开，传达学习习近平总书记就发展先进制造业作出的重要指示精神，研究部署苍南县贯彻落实意见。

9月30日，苍南县委常委会（扩大）会议召开，传达学习习近平总书记就发展先进制造业作出的重要指示精神，研究部署苍南县贯彻落实意见。苍南县委书记林海涵主持会议。苍南县委副书记孟晓晨、周建强参加会议。苍南县人大常委会主任林森森、苍南县政协主席叶信迪列席会议。

会议传达学习习近平总书记就发展先进制造业作出的重要指示精神。会议指出，要坚持创新驱动，深化“两新”融合，加快大孵化器集群、十万卡级智算中心等平台建设，推动创新苍南建设取得新成效。要做强产业集群，统筹传统产业焕新与新兴产业培育，推进塑料制品、针纺织等产业延链补链强链，布局清洁能源、新材料、低空经济等赛道，构建苍南特色现代化产业体系。要强化要素保障，依托“工改”盘活低效空间，优化营商环境，深化“问企识才”改革，用好“政聘企用”“科技副总”机制，推动各类创新要素集聚迸发。

会议专题研究“冲刺年度目标”动员工作。会议强调，打好“年度目标”冲刺仗，是检验忠诚的“试金石”、决胜开局的“军令状”、践行初心的“民生账”、锤炼干部的“大考场”。苍南县上下要以“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感、“坐不住”的责任感，统筹发展和安全两件大事，紧盯全年重点任务，全域联动、全员上阵、全速推进，全面掀起攻坚冲刺热潮。

会议要求，要铆足攻坚干劲、狠抓工作落实，全力打好年度目标冲刺仗。要坚持目标、问题、质量导向相统一，靶向补齐短板弱项，推动各项工作争先进位。要紧盯项目提速提效，统筹抓好精准招商、建设攻坚、谋划储备，持续增强发展后劲。要深化助企纾困服务，精准兑现惠企政策，助力企业降成本、拓市场、解难题。要用心办好民生实事，稳定就业增收，补齐公共服务短板，持续增进民生福祉。要统筹发展和安全，从严守牢安全生产、信访维稳、舆情防控各条底线。要健全清单化推进、常态化调度、严督实考工作机制，上下联动凝聚合力，确保圆满完成全年各项目标任务，以实干实绩交出“十五五”开局之年的高分答卷。

来 源：苍南发布

原标题： 县委常委会（扩大）会议召开

记者 林明明

本文转自：温州新闻网 66wz.com