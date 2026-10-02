国庆首日137.8万人次游温州

温度新闻客户端 2026-10-02 08:41:00

据省文广旅厅综合运营商手机信令大数据监测，截至10月1日14时，温州共接待全域游客137.8万人次、同比增长10%，过夜游客99.8万人次、同比增长15.4%。

温州网讯 国庆假期首日，温州围绕“山海相约 秋韵温州”主题，近千项文旅活动、惠民举措全域上线。据省文广旅厅综合运营商手机信令大数据监测，截至10月1日14时，温州共接待全域游客137.8万人次、同比增长10%，过夜游客99.8万人次、同比增长15.4%。全市82家开放A级景区共接待游客49.11万人次，接待量居前三的分别是永嘉楠溪江、乐清雁荡山、文成刘伯温故里。

永嘉楠溪江丽水街国风花船演艺

游客打卡雁荡山方洞景区“云端拾光” 胡安明/摄

人潮从古港涌向山水，从白天延续到夜晚，温州国庆文旅一出出好戏在街巷、山海和夜色间同时“开演”。

古港开戏，诗岛亮灯

古港寻宋韵，诗岛赏鱼灯，国庆首日温州文旅将舞台搬进山水街巷。

游客在温州园博园沉浸式邂逅精彩表演

园博园“国际风情节”人潮涌动，花卉馆、湿地馆花团锦簇，喜迎天下客；朔门古港考古遗址公园推出“盛世华诞”潮启朔门游园会，60多家店铺、20多个NPC互动、20多场巡游演艺串起古港风情。与宋代船工对话、向青瓷匠人问艺，再听一场榕树下音乐会，让游客在边走边看中感受千年港城的鲜活气息。

游客与朔门古港考古遗址公园“五星红旗”合影

江心屿“孤屿月·盛世秋”活动同样亮眼：12米巨型鳌鱼全岛巡游，非遗鱼灯、无人机光影秀、水上火壶秀、打铁花点亮诗岛夜色，“穿汉服免费登岛”福利增添游园乐趣。九山书会的南戏、越剧与吴百亨故居的沉浸式话剧，让假日处处有戏。印象南塘景区“2026南塘国庆假日聚场”主题活动也以沉浸式体验迎来客流。

江心屿“孤屿月·盛世秋”打铁花&水上飞人

游客沉浸式畅游“南塘假日聚场”

文博有料，童趣满城

儿童在瑞安国旗教育馆前进行文艺汇演 @天瑞地安

假日不只有诗与远方，也有触手可及的知识与发现。温州博物馆以近代女性生活主题展带游客回望百年风尚；温州图书馆开展“全城同阅万人共读”活动，将书香送进城市书房、文化驿站；温州科技馆推出国庆专场科普活动，让孩子们在互动中探索科学奥秘。

游客在洞头先锋女子民兵连“十一”军营开放日活动中感悟红色文化 @海霞文化发展中心

瓯海龙舟博物馆推出圆明园十二生肖兽首主题沉浸式考古研学，苍南矾山恐龙化石馆带领亲子家庭探寻古生物演化历程。全市文体场馆免费或低收费开放，让文化体验成为假日里的好去处。

红色研学与爱国主题活动，也成为这个假期的一抹亮色。瑞安国旗教育馆前，儿童文艺汇演洋溢节日气氛；洞头先锋女子民兵连“十一”军营开放日活动，让游客在红色文化中感悟家国情怀；温州乐园里，游客齐唱《我和我的祖国》，童趣与爱国情交织。

游客在温州乐园齐唱《我和我的祖国》

入画闯江湖，山水晒秋色

游客游览文成刘伯温故里百丈漈景区 王安/摄

入古堡、闯江湖、晒秋色，山海之间藏着假日新玩法。黄金周首日，楠溪江、雁荡山、文成刘伯温故里接待量领跑全市A级景区。永嘉楠溪江丽水街国风花船演艺、雁荡山方洞“云端拾光”成为游客打卡热点。瓯窑小镇举办“盛世华诞 窑耀东瓯”潮玩嘉年华，唐窑点火、越剧乱弹、打铁花与火壶轮番登场。龙湾永昌堡以明代抗倭史实为背景，推出“堡主来了”国风剧本杀。

游客打卡泰顺南浦溪晒秋场景

文成百丈漈开启“武侠大会·仙侠江湖”体验，游客手持修行手册，在飞瀑山水间寻找自己的“侠客故事”。平阳“宠遇雾谷·趣动闹村”2026国庆萌宠嘉年华、南雁仙游记，则让萌趣互动与山水雅乐各有精彩；泰顺南浦溪晒秋场景、苍南碗窑古村陶艺制作，把非遗手作和乡村秋色装进游客行程。

平阳“来嬉鸭 溪风作伴”潮玩怀溪嗨翻天

游客走进苍南碗窑古村体验陶艺制作

海上追烟花，市集不打烊

日游夜娱精彩无限，美食美景相映成趣。洞头韭菜岙沙滩公园以海上烟花秀、打铁花与篝火晚会点燃海滨夜色，东沙不夜港实景演艺《向洞头》带来别样海上风情；苍南矾山无人机天幕秀让游客抬头遇见惊喜。

瓯海梧田老街以“遇见锦鲤”为主题焕新街区场景

全市40多个各类市集铺展假日烟火：鹿城公园路双节市集与三十六坊音乐节相映成趣，瑞安云江码头串起美食、民谣、脱口秀和文创，三垟湿地“空气音乐派对”让旋律融入自然。

游客在平阳杰森的部落•瀑布咖啡沉浸式欣赏现场表演

霞关渔港丰收嘉年华、北塘文艺季美食市集、瓯海“青灯市集”、梧田老街“锦鲤市集”与“锦鲤游园会”等，让游客逛得尽兴、吃得开心；平阳杰森的部落·瀑布咖啡等新场景，也让现场表演与山水休闲相融。

短途游、微度假、沉浸式体验成为假期关键词，文化味、烟火气、年轻态相互叠加，为温州黄金周文旅消费注入新活力。

苍南炎亭景区人潮涌动

龙湾寺前街历史文化街区游客纷至沓来

假日前夕，市县两级文旅部门同步开展文旅市场安全隐患大排查大整治，把“行业、属地、主体、一线”四级责任链条压紧压实，从景区设施、新业态项目到人员密集场所，逐项排查、及时整改，努力让市民游客玩得安心、游得舒心。截至10月1日，全市各级文化广电旅游系统共出动排查人数633人次，检查文化和旅游市场主体714家次、新业态项目94个，发现并整改安全隐患35个，整改率100%。

与此同时，文明旅游的场景也在温州各处悄然成风：景区入口，游客有序排队、主动礼让；市集街巷，垃圾分类、文明用餐渐成习惯；志愿者热情引导，商户诚信经营，观演拍照相互体谅。热闹背后有守护，人潮之中有文明，平安、祥和、温暖的假日氛围，正成为温州文旅另一道风景。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 国庆首日137.8万人次游温州

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com