温州发布 2026-10-02 08:51:00

10月1日，市委副书记、市长张文杰赴苍南县、龙港市开展重大项目建设督导和节日安全工作检查。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于更好统筹发展和安全的重要论述，全面落实省委省政府部署要求，坚持项目为王、安全为基，提速提效推进重大项目建设，抓紧抓实节日安全工作，促进高质量发展和高水平安全良性互动。

10月1日，市委副书记、市长张文杰赴苍南县、龙港市开展重大项目建设督导和节日安全工作检查。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于更好统筹发展和安全的重要论述，全面落实省委省政府部署要求，坚持项目为王、安全为基，提速提效推进重大项目建设，抓紧抓实节日安全工作，促进高质量发展和高水平安全良性互动。

走进苍南海西物流园项目施工现场，张文杰详细了解工程进度、施工组织、安全管理等情况，强调要紧盯目标计划、时序要求，优化施工工序，强化现场管理，推动项目快建成、早投用、早见效，全力打造现代化综合物流枢纽；要坚持安全第一、质量至上，严格落实安全生产主体责任，从严从细筑牢安全生产防线，坚决防范各类安全事故发生。

浙江云端汽车部件有限公司智能车锁生产基地项目位于龙港新城，集研发设计、生产制造、销售于一体，计划年产100万套乘用车智能门锁及结构件系统。张文杰实地察看项目建设和试运行情况，勉励企业把握行业发展新趋势、精准对接客户新需求、积极拓展产品应用新场景，持续加大科技创新投入，着力提升产品市场影响力和核心竞争力，助力龙港打造新能源汽车零部件产业集群。

龙港市海塘安澜工程是省“千项万亿”工程，工程的主要功能为防潮排涝，兼顾滨海城市景观提升。在与属地、部门负责人深入交流后，张文杰指出，海塘安澜工程既是防汛防台的城市安全工程，也是提升城市品质的民生工程。要在保证安全和质量的前提下，强化进度管理、注重成本控制，高质高效推进项目建设，最大限度发挥综合效益。

每到一处，张文杰向节日期间奋战在一线的干部职工表示慰问。他强调，要牢固树立“群众过节、干部过关”意识，强化极限思维、底线思维，聚焦重点领域、重点部位，全方位加强风险隐患的排查、甄别和整治，坚决守牢安全底线，确保群众过一个平安欢乐祥和的国庆假期。

市委常委、常务副市长李宁参加督导和检查。

来 源：温州发布

原标题： 张文杰开展重大项目建设督导和节日安全工作检查

记者：缪眎眎 陈翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com