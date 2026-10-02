浙江温州织密重点群体就业帮扶网络——政策找人 服务上门

中国组织人事报 2026-10-02 09:23:06

如何让更多就业困难群众被及时看见、得到精准帮扶？近日，浙江省温州市出台《重点群体精准就业帮扶二十项举措》，由19家市级部门联合建立跨领域、跨层次的“大就业”工作共同体，针对高校毕业生、就业困难人员、农民工等重点群体，通过精准识别、分类帮扶、平台强基、活动共促、强技强创等方式，差异化定制帮扶路径，把就业优先嵌入各领域政策前端，推动就业服务更加主动、帮扶措施更加精准。

近年来，温州市立足不同重点群体就业难点、岗位需求差异，打造多元化、全覆盖的就业帮扶体系，以一系列接地气、见实效的实操举措，将政策红利转化为群众可感可及的就业增收成效。

“学历+技能”双证融通

毕业生就业有底气

围绕人才培养、就业提质、产业赋能，温州全面推行院校毕业生“学历证书+职业技能证书”双证制度，帮助毕业生提升就业竞争力。目前，9所在温高校、43所中职学校已在人社部备案，成为职业技能等级认定机构，覆盖数字经济、智能制造等领域147个职业（工种）。引导高校面向外校学生和社会劳动者开放技能认定通道，全市已有28所院校完成社会培训评价组织备案。

为推动课堂与岗位更好地衔接，温州引导院校把技能课程纳入人才培养方案，将职业标准和岗位技能要求融入教学，探索技能证书与学分互认机制。温州科技职业学院对标电子商务师职业技能要求开设辅导课程，今年共有374人通过考核，获证率达95.41%。

政策激励也同步跟进。将毕业生取证率纳入市属高校知识价值激励政策，鼓励教师参与技能评价题库开发，并将相关成果作为职称评聘的重要依据。同时，根据生产制造、社会服务等职业类别和证书等级，给予150—750元补贴，引导人才培养向重点行业倾斜。

今年以来，全市共有2.5万名院校毕业生取得职业技能证书，同比增长9.45%。深入推进“技能照亮前程”专项培训行动，加快构建“30分钟职业技能培训圈”，今年以来开展职业技能培训6.9万人次，新增技能人才4.15万人。

共富工坊就近赋能

困难群众就业有依靠

针对部分群众“离家难、时间散”等就业难题，将共富工坊作为基层就业帮扶支点，由街道、村（社区）党组织协同发力，通过线上数据比对、线下入户走访摸排用工需求，建立就业资源需求清单，推动资源精准匹配。

龙湾区状元街道携手青苗残疾人之家，在党群服务中心开设专属来料加工坊，引入套笔、钉珠、简单缝纫等零基础项目，免费教学、时间灵活、计件取酬，一开工就吸纳了周边10余人就业。

将有条件的共富工坊拓展为实训点位，开设短视频剪辑、手工钩织、直播带货等实用课程。仅状元共富工坊就已举办各类技能培训20余场，帮助300余人解锁新技能。

目前，龙湾区因地制宜发展来料加工、技能培训、电商直播等共富工坊98家，探索“龙头企业+工坊”“共富联合体”等模式，打造直营平台“八禧共富馆”，集中展销工坊优质产品。“把订单、培训、渠道与就业需求对接得更准，让更多群众凭技能稳就业、增收入。”龙湾区相关负责人表示。

“招培评就”全链贯通

务工人员学技上岗有通道

结业即就业，曾是许多务工人员的期盼，如今已在温州不少领域成为现实。温州市聚焦先进制造、数字经济、人工智能、生活服务等重点领域，持续开展紧缺职业（工种）培训，让学技与上岗无缝衔接。今年3月，洞头区“招培评就”培训就业直通车首期港口产业专项培训班开班。培训实行“企业出岗、政府组织、培训赋能、直通上岗”模式，聚焦起重机、叉车操作等实用技能设置课程。开班前，学员深入企业一线参观，了解码头指挥手、起重机司机等岗位工作流程，完成培训、通过考核并取得相应证书后，可按协议直接与企业签约上岗。

温州与贵州黔南州联合开展焊工“招培评就”四位一体职业技能培训，已进入第三个合作年头。依托泰昌集团省级焊接高技能人才公共实训基地，今年7月以来，近180名贵州务工人员参加“理论+实操”培训，考核合格后推荐入职温州先进装备制造业企业。截至目前，已累计培训、认定焊工、家政等技能人才1800余人，定向输送技能人才1500余名，整体就业率稳定在80%以上。

“星火计划”全程陪跑

青年轻量创业有保障

当青春的创意遇上AI浪潮，会碰撞出怎样的火花？今年6月，瓯海区启动“星火燎原·智创青春”大学生OPC（一人公司）创业“一校一火种”生态共建行动，打破高校人才与地方产业的“围墙”，构建“零成本、低风险、全链条”的孵化体系，为青年创业者搭建逐梦舞台。

在空间布局上，瓯海区构建OPC创业生态社区，总面积超过3500平方米，集聚优质OPC项目超过260个，累计发放各类就业创业补贴1700余万元。在政策服务上，推出“大学生OPC星火引育行动”10条举措，覆盖在校AI技能培训、全脱产实习创业贯通班、毕业安居保障、创业补贴、贴息贷款等全周期服务。

当地还为数据贸易OPC贯通班、AI影视OPC贯通班及五大OPC创业社区授牌，与企知道、每日互动等多家AI科技企业签订应用技术类OPC生态合作协议，上线瓯越OPC生态平台，发布首批瓯越OPC微订单，为大学生提供就近接单、实战创业的渠道。

来 源：中国组织人事报

原标题： 浙江温州织密重点群体就业帮扶网络——政策找人 服务上门

本文转自：温州新闻网 66wz.com