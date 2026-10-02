潮新闻客户端 2026-10-02 09:26:55

10月1日8时20分，随着利比里亚籍集装箱班轮“国云远景（NF VISION）”在温州海关办结全部监管手续，缓缓驶离温州港状元岙港区，前往西非加纳塔科拉迪港，标志着浙南首条直通西非的外贸航线正式投入运营。

10月1日8时20分，随着利比里亚籍集装箱班轮“国云远景（NF VISION）”在温州海关办结全部监管手续，缓缓驶离温州港状元岙港区，前往西非加纳塔科拉迪港，标志着浙南首条直通西非的外贸航线正式投入运营。这一航线的开通，一举打通了浙南乃至闽赣地区对接西非市场的海上快捷通道，不仅为区域外贸出口开辟了全新的物流路径，也为金丽温开放大通道建设再添新动能。

图为温州海关关员对利比里亚籍集装箱班轮“国云远景（NF VISION）”开展现场监管 受访者供图

据悉，本次首航货物涵盖温州本地生产的小型吹膜机、衣物、五金产品等，以及金华义乌周边腹地的小商品，货源分布跨越金丽温多区域。该航线计划实行一月双班，港序覆盖“日照-温州-加纳塔科拉迪港-几内亚博法港”，后续将逐步辐射西非更多核心商贸港口。

“此前发往西非的货物需到上海、宁波等枢纽港中转，全程至少50天，现在直航后运输时间可以缩短三分之一，对企业拓展西非市场助益显著。”国云航运集团有限公司负责人李杰表示。

为保障西非航线顺利开通，温州海关前置服务端口，建立全流程通关保障机制，安排专人掌握船舶动态，对新航线货物报关、船舶通关、物料供应等环节提供专项指导，确保船舶离港“零延误”，最大限度释放跨区域服务效能，切实把“出海口”搬到企业“家门口”。

截至目前，温州港已开通外贸航线超20条。温州港作为浙南闽北赣东地区的重要出海口，此次西非航线的顺利开通，是温州港进一步扩展外贸航线网络覆盖范围的生动实践，将有力助推温州加快近洋航运中心建设，为区域产业升级、贸易扩容和高质量发展注入更强动能。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 浙南首条直通西非外贸航线开通 金丽温开放大通道再添新动能

记者 戚祥浩

本文转自：温州新闻网 66wz.com