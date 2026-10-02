温度新闻客户端 2026-10-02 10:04:43

记者获悉，国内头部鲜食零售品牌——几多全浙江蓝标首店将于10月中旬在温州滨江万象城开业。

温州网讯 记者获悉，国内头部鲜食零售品牌——几多全浙江蓝标首店将于10月中旬在温州滨江万象城开业。届时，几多全在全国首创的ABCDEF食品配料净化分级体系将正式进入温州消费者视野，为市民带来配料更干净、品质更可控的鲜食消费新选择，也为鹿城新型消费城市建设注入了新的品牌活力和业态动能。

几多全是一家专注新鲜健康食品的研发制造型零售品牌，产品自研率超95%，主打“净配方”理念，配备冷链日配体系和“一品一码”溯源系统（消费者扫码即可查询第三方检测报告）。当前，全国门店布局数量已超200家，覆盖近百座城市。

此次落地的浙江蓝标首店位于温州滨江万象城B1层，总面积约400平方米，上架近200款产品，涵盖鲜食麻辣、品质鲜卤、冷鲜西点、烘焙面包、休闲零食、时令鲜果、养生水饮、现制饮品等八大品类，主打短保新鲜的零食理念。除了魔芋干、各类鲜卤、烘焙、坚果等品牌爆款产品，该店还推出七窨茉莉柠檬奶限定新品。

蓝标店是几多全高端标杆店型，主要开设于全国一、二线城市头部标杆商场，相较常规门店，执行更严苛的产品甄选与品质管控标准，核心产品配方全面升级。几多全行业首创ABCDEF食品配料净化分级体系，该体系为品牌全门店通用标准，即按照产品配料表的纯净程度和加工方式将产品分为六个等级，其中，A级产品仅有天然食材主料，无任何添加或仅经轻加工，B级仅添加少量盐、糖、油等辅料。等级越靠前，配料表越简单。门店只售卖A至D级产品，严控添加剂，主打无防腐剂鲜食。消费者进店后无需翻看复杂的配料表，按照包装上的字母等级即可轻松选购，将抽象的“健康”转化为一目了然的消费标准。

注：本文插图为几多全已开业蓝标店

新闻+：大牌首店为何青睐鹿城？

为何频有大牌首店择址鹿城？答案写在政策机遇与城市战略的同频共振里。

2025年年底，温州入选全国首批消费新业态新模式新场景试点城市，试点期间获得中央专项资金支持，重点用于首发经济服务体系健全和优质消费资源与知名IP跨界联名等方向。作为全省首批新型消费城市建设试点，鹿城始终把首发首店经济作为拉动商贸增长、激活城市消费的重要抓手，依托“购在鹿城”“四季欢乐购”等特色消费IP，系统推进首发首店经济建设。今年，温州滨江万象城入选全省首批“首店提升区”，目前商场引入的超70%品牌为区域首进或城市旗舰店，已形成区域首店首发资源的“强磁场。

与此同时，鹿城的美食消费版图也在不断扩容，2026年黑珍珠餐厅指南食见先锋大会在鹿城举办，推动本地餐饮企业在菜品研发、服务体验、品牌运营上对标一流，助力瓯菜创新和餐饮产业升级。围绕温州打造“世界美食之都”目标，鹿城已累计引入滨寿司、巴奴等知名品牌首店80余家，打造美食集聚区10余个，举办瓯菜万人宴等美食活动50余场。

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原标题： 几多全浙江蓝标首店落户温州！开业时间看这里

本文转自：温州新闻网 66wz.com