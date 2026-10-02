温度新闻客户端 2026-10-02 10:18:08

这个国庆，国风文旅持续升温。文成县刘伯温故里景区？百丈漈深耕“山水+武侠”特色业态，推出百丈漈武侠大会江湖侠客行系列活动，以快闪互动、趣味闯关等多种形式，邀游客走进山水间“闯荡江湖”，解锁不一样的国风假期体验。

温州网讯 这个国庆，国风文旅持续升温。文成县刘伯温故里景区？百丈漈深耕“山水+武侠”特色业态，推出百丈漈武侠大会江湖侠客行系列活动，以快闪互动、趣味闯关等多种形式，邀游客走进山水间“闯荡江湖”，解锁不一样的国风假期体验。

假期首日，记者走进百丈漈，这里早已化身武侠世界的缩影。一路上，各种NPC角色错落分布，一言一行还原角色神韵。

江湖脱口秀、古风不倒翁互动、武侠主题街头快闪等各种节目精彩纷呈，让传统山水景区焕发全新国风活力。新颖的游玩体验，也吸引了不少省外游客慕名打卡。

“早就在小红书上刷到这个景区的打卡视频和照片，一眼就被‘种草’了。来了才发现，这里的山山水水和武侠主题特别契合，武侠氛围扑面而来。”福建宁德游客李金晶说。

与此同时，百丈漈飞流直下的瀑布，是绝佳的天然背景板。不少游客换上一袭古装，站在瀑布之下驻足拍照。水雾萦绕间，青山飞瀑搭配古风衣袂，随手一拍，便是江湖大片。

江苏游客孙若尘特意从苏州赶来，只为一睹文成独有的山水风光，他说：“瀑布宏伟壮观，瀑布下凉风习习，满是传统韵味；刚才搬石头的闯关体验，让人真真切切有了置身武林大会的感觉。NPC演员穿上铁甲，活脱脱就是古代将军，特别真实。”

除了特色演艺互动，景区还精心打造四大武侠主题打卡点位，推出专属《侠客修行手册》。游客可以免费领取手册，逐一挑战巨型宝剑合影、诗词飞花令、国风听歌识曲、举剑演绎、石墩持重试炼等趣味闯关任务，通过和武侠人物在百丈漈的“偶遇”与“切磋”，沉浸式体验侠客修行的乐趣。景区内特色周边、国风文创琳琅满目，兼具颜值与纪念意义，让游客把专属百丈漈的江湖记忆带回家。

“我这个点位是一柄巨型神剑，也是游客必到的网红打卡点。景区里处处都是氛围感，我们身着汉服巡游其间，希望带大家一秒入戏，仿佛置身仙侠世界。”NPC演员施屹然说。

为提升游览体验，景区服务保障同步跟进。记者了解到，景区已将验票闸机、红外线监控摄像头、广角监控摄像头等硬件设备全面接入智慧景区综合管控平台，实现对全域客流的实时监控与预警；同时，在游客中心、检票处、旅游道路等关键点位，景区安排工作人员与志愿者提供路线指引、票务咨询等服务，并准备雨衣、吹风机、矿泉水等实用物品，全力保障游客玩得开心、舒心。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 国庆首日人气旺！这个假期，文成超好玩的

本文转自：温州新闻网 66wz.com