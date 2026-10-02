温度新闻客户端 2026-10-02 10:32:02

同升一面旗，共祝祖国好。今天上午（10月1日），在国旗设计者曾联松的家乡——温州瑞安，全国首家综合性国旗教育基地国旗教育馆前，各界代表举行庄严的升国旗仪式，共同庆祝中华人民共和国成立77周年。

温州网讯 同升一面旗，共祝祖国好。今天上午（10月1日），在国旗设计者曾联松的家乡——温州瑞安，全国首家综合性国旗教育基地国旗教育馆前，各界代表举行庄严的升国旗仪式，共同庆祝中华人民共和国成立77周年。

上午8时，升旗仪式正式开始。护旗手精神饱满，迈着整齐有力的正步，护卫着鲜艳的五星红旗走向升旗台。

鲜艳的五星红旗在嘹亮的国歌声中冉冉升起，迎风舒展。大家注视着五星红旗，齐声高唱国歌，共同祝愿国家繁荣昌盛。据悉，今年是国旗教育馆建馆7周年。7年来，每年元旦、国庆节，馆前广场上都会举行升国旗仪式，不少市民自发前来见证这庄严、神圣的时刻。

围观市民林夕涵特地完成全程10.1公里的国庆健康跑，以此为祖国献礼。她说：“我们从市府出发，终点设在国旗教育馆，赶来观看升旗仪式，内心满是骄傲与自豪。尤其今年是红军长征胜利90周年，我们衷心祝愿祖国更加繁荣昌盛。”

市教育发展研究院附属小学教师周文肖在班级群分享了升旗仪式的消息后，不少学生闻讯赶来参加活动。“孩子们自发过来，在这里集合，我觉得特别开心，现场场面十分震撼。对孩子们而言，这也是一堂生动的爱国主义教育课。” 周文肖说。

“今天观看升旗仪式，内心非常震撼。我作为国旗教育馆的红领巾讲解员，想要把瑞安的国旗故事讲给更多人听，也祝福祖国母亲繁荣昌盛。” 学生张一宸激动地说。

升国旗仪式结束后，现场还举办了文艺汇演。大家用嘹亮深情的歌声，合唱《我和我的祖国》等歌曲，抒发浓浓的爱国情怀，送上对祖国的美好祝福。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 国旗设计者家乡瑞安这样表白祖国

本文转自：温州新闻网 66wz.com