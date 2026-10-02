温度新闻客户端 2026-10-02 10:32:02

10月1日上午，永嘉瓯窑小镇，在众多游客、市民的共同见证下，官作唐窑点火仪式顺利举行。熊熊燃起的千年窑火，正式拉开瓯窑小镇国庆潮玩嘉年华的序幕。

温州网讯 10月1日上午，永嘉瓯窑小镇，在众多游客、市民的共同见证下，官作唐窑点火仪式顺利举行。熊熊燃起的千年窑火，正式拉开瓯窑小镇国庆潮玩嘉年华的序幕。

本次“盛世华诞 窑耀东瓯”第四届官作唐窑开窑节暨瓯窑十一潮玩嘉年华活动，将于10月1日至10月7日国庆假期在永嘉瓯窑小镇举办。活动期间，越剧、温州鼓词、打铁花、火壶、杂技等特色节目轮番上演。游客可漫步小镇市集、品尝特色美食、挑选文创好物，一站式体验逛、吃、玩、赏，在浓浓的烟火味里感受喜庆热烈的国庆氛围。10月7日将举办官作唐窑开窑仪式，市民与游客可亲临现场，见证龙窑柴烧青瓷佳品出窑，沉浸式感受瓯窑传统烧制技艺的独特魅力。

本届第四届官作唐窑开窑活动，同时也是第九届温州瓯窑龙窑柴烧文化周。据了解，本次开窑集结了瓯窑小镇浙疆青瓷、东嘉窑等多家窑口入窑烧制的茶器、文房器、花器等众多器物，多款重磅新品将亮相。

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原标题： 瓯窑十一潮玩嘉年华在永嘉瓯窑小镇启幕

记者 郑鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com