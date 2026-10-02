潮新闻客户端 2026-10-02 11:01:20

中秋、国庆双节叠加，浙江交通集团金温铁道公司管内各货运场站迎来一轮物资到发高峰，民生物资密集到达，电煤保供任务加重。

门吊起落，班列穿梭。中秋、国庆双节叠加，浙江交通集团金温铁道公司管内各货运场站迎来一轮物资到发高峰，民生物资密集到达，电煤保供任务加重。

“节日里企业不停产，提货的车一辆接一辆，货场这边装卸不能停。”温州西站一名货运值班员说道。部分企业提货需求不减反增，运输组织不能断档，货流叠加带来的压力具体而实在。

金温铁道公司供图

金温铁道公司各货线一头连着百姓日常消费，饮用水、功能饮料、粮食等民生物资密集到达，集装箱到达量持续攀升；连着民生用电和供暖，电煤运输任务加重，码头集运与电厂接卸需要高效衔接；一头连着工业生产和外贸，聚氯乙烯、钢材等大宗货物集中到卸，海铁联运得抢抓窗口期组织运输。

金温铁道公司供图

“货不停卸、车不积压、运输不断档，”温州西站负责人表示，“通过提前掌握车辆到达信息，车站可以随时掌握货位动态变化，合理调配装卸劳力和机具，压缩货物在站停留时间。”面对集装箱到达量持续高位的现状，车站优化货场分区布局，规范划定空重箱专属堆存区域，充分盘活货场有限资源，有效缓解饮用水、化工品集中到达带来的仓库货位紧张问题。截至9月29日，已累计完成29022吨粮食、146003.8吨饮食品、178857.3吨化工品的有序卸车。

台州南班列多点齐发，运量增量明显；龙游东发往台州南的新增砂石项目已于9月下旬正式启动，已累计到达3136吨，为区域建设与节日保供注入“硬核”支撑；在温州西、台州南开辟饮用水绿色通道，以更优服务、更快响应应对集中到发的货源需求，让民生商品运输更顺畅、更高效。同时，公司持续优化白货市场营销策略，头门港本月商品车已累计发送1560台，为节日物资运输提供有力支撑。

金温铁道公司供图

能源保供方面，乐清湾站依托“港、铁、代、客户”四方协作和专属电煤运输通道，让煤炭从卸船到装车无缝衔接。C区自动化装车设备深度应用，装车效率持续提升。车站精准制定电煤发运计划，优先安排股道使用、优先编组挂运、优先放行通行，压缩作业周转时长，高效衔接码头集运与电厂接卸需求，持续提升电煤日均发运量，全力保障主力电厂燃煤库存充足、发电机组稳定运行。

在“五金之都”永康，永康东站门吊长臂轻舒，把一只只集装箱稳稳送上列车，发往宁波舟山港、温州港。海铁联运“天天班”常态化运行，车站抢抓双节运输窗口，组织空箱集中到达、集中回送，减少空箱占用货位，为节后运量攀升储备运力。聚氯乙烯、钢材等大宗货物集中到达，叉车、装卸人员足额在岗，转堆、分拣、出货环环相扣，货场周转高效顺畅。

金温铁道公司供图

节日里的铁路货运线，连接着电厂、码头、企业和市场，也连接着城市运行和百姓生活，金温铁道公司各站点保畅动作指向同一个目标：保出海、护民生、稳能源。目前，相关运输组织仍在有序进行，公司将根据车流和货位变化动态调整作业方案，保障节日期间物资运输通道畅通。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 双节保供不停歇 浙江金温铁道公司全力保障民生物资与电煤运输

记者 吴昱燊 通讯员 石子玄

本文转自：温州新闻网 66wz.com