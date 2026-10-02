潮新闻客户端 2026-10-02 11:01:21

一顶天幕、一炉炭火、一盏清茶、一场秋雨、一群萌宠，这些“小而美”的体验，正悄然改变着人们的度假方式：风景不只在远方，家门口的“诗与远方”，同样能装下全家人的快乐。

10月1日中午，平阳县顺溪镇溪南里露营地已沿溪铺开一顶顶天幕。溪水清浅，倒映着远山和天幕的影子，偶有白鹭从水面掠过。来自瑞安马屿的黄玉形一家，是第一批“抢占”溪边黄金位置的游客。

“听朋友推荐了顺溪，这里简直是‘隐藏版小九寨’！”黄玉形说，他们特意带了茶具和食材，上午划船溯溪，中午在预订的溪边木桌上烤肉，“孩子玩水，大人喝茶，这才是假期该有的松弛感。”

不远处，几只皮划艇在溪面上慢慢划开涟漪，岸边的茶席上，有人正不紧不慢地注水、出汤。据营地工作人员说介绍，今年国庆首日预订情况比平时周末好一些，但整体秩序井然，游客以温州各县（市、区）的短途家庭为主。“没有想象中那么拥挤，大家更愿意错峰来、慢慢玩。”为让游客待得住，营地还增设了亲水活动区，调整了夜间灯光秀时间。

顺溪古镇里，另一番热闹正不紧不慢地铺开。齐天大圣的扮相者手持金箍棒，不时与路边的孩子击掌、摆出经典造型，引得游客纷纷举起手机。这是平阳“宠出南雁，圣在顺溪”西游仙侠主题活动的重头戏之一，以“大圣五行寻灵”为叙事主线，串联起古镇烟火与山水诗意。

如果说顺溪是“动”的欢腾，南雁东西洞景区则是“静”的雅致。午后，一场不期而至的秋雨突袭南雁，雨点噼里啪啦砸在青石板上，却并未浇灭游客的游兴。雨丝斜织，青石板泛着温润的光，远处古寺钟声隐约可闻。在南雁大草坪上，五彩缤纷的帐篷如雨后蘑菇般“长”了出来，游客们既来之则安之，索性都坐在天幕下听雨煮茶。

“本来还担心下雨扫兴，结果雨中的南雁美成了水墨画！”刚从东西洞景区出来的廖女士向记者展示手机里的照片。“雨一落，山间立刻腾起云雾，像仙境一样。这种‘可遇不可求’的风景，比晴天更让人惊喜！”廖女士说，她和家人原本计划的出游行程，因这场雨有了意外收获。

在仙宠乐园和杰森部落，也看到了不少游客携家带口、雨中游玩的身影，亲子家庭占主流。。一位来自龙港的家长说：“两个地方离得近，上午喂动物，下午玩拓展，孩子玩得不想走。”

一顶天幕、一炉炭火、一盏清茶、一场秋雨、一群萌宠，这些“小而美”的体验，正悄然改变着人们的度假方式：风景不只在远方，家门口的“诗与远方”，同样能装下全家人的快乐。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 长假首日，平阳顺溪南雁山水间涌动“慢热闹”

通讯员 林子婧 记者 应忠彭

本文转自：温州新闻网 66wz.com