潮新闻客户端 2026-10-02 11:01:21

国庆佳节，江海相伴，温州市民的水上出游迎来高峰。据海事部门统计，国庆假期首日，温州共有2.29万人次水上出行。

江心屿、南麂岛的渡轮、南塘的画舫夜游……国庆佳节，江海相伴，温州市民的水上出游迎来高峰。据海事部门统计，国庆假期首日，温州共有2.29万人次水上出行。

国庆期间，江心屿、南塘夜游、南麂岛等热门地点水上客运迎来高峰，温州海事部门通过CCTV、VTS专台、智慧海事系统、无人机空巡对客渡船航行动态开展全时全域监控，安排专人专艇在热门短途客运航线现场驻守，全方位守护市民水上出游安全；并对沙岙-鹿西等6条大客位、长距离重点航线实施每日执法随船守护，全程保驾护航。

假期天气说变就变，海事部门每日与气象部门联动研判，动态监测辖区风力、海浪等海况变化，精准发布安全预警提示，提前做好风险防控，发布提醒短信3000余条，确保水上客运平稳运行。

国庆首日，海事部门累计出动执法人员93人次、执法船艇11艘次，顺利保障客船163航次、2.29万名旅客、156辆车辆安全有序通行，切实守护群众水上出行平安。

目前，温州辖区水上安全形势稳定。假期期间，温州海事部门也将继续加强动态监控和值班值守，全力守护温州辖区水上交通安全形势稳定，为广大市民欢度平安祥和的国庆假期保驾护航。

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原标题： 国庆假期首日 温州水上出行量达2.29万人次

通讯员 郑元茹 记者 汪子芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com