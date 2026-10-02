潮新闻客户端 2026-10-02 11:01:21

依托墨池坊、五马历史文化街区两大文旅地标，温州鹿城重磅推出多场高品质艺术展览，以扇面丹青、瓯窑笔墨为媒，让传统艺术走出馆藏、融入古巷，让市民游客于老城烟火中沉浸式邂逅传统文化之美。

国庆假期，文脉浸润鹿城。依托墨池坊、五马历史文化街区两大文旅地标，温州鹿城重磅推出多场高品质艺术展览，以扇面丹青、瓯窑笔墨为媒，让传统艺术走出馆藏、融入古巷，让市民游客于老城烟火中沉浸式邂逅传统文化之美。

墨池坊华雅斋内，“咫尺乾坤”扇面精品展如期开展。据介绍，本次展览甄选明清至民国时期名家扇面书画佳作110件，时间跨度超500年，题材囊括山水、花鸟、人物、书法等多个门类，品类丰富、底蕴深厚，展览将持续对外开放至2027年1月10日。

扇器始于日用、兴于风雅，方寸尺幅之间可容纳万千气象，亦是本次展览“咫尺乾坤”的核心意蕴。据华雅斋主理人金利华介绍，扇面虽形制小巧，却能融汇山川丘壑、花鸟意趣、人间百态与笔墨诗书，极致彰显东方独有的审美意境与深厚文化积淀。结合国庆氛围，展厅西厅特别展出清代画家王銮《国色天香》牡丹扇面，取牡丹富贵之喻，寄寓山河锦绣、国泰民安之愿。

古巷藏雅韵，清风引客来。国庆期间，广东游客徐艳芳沿金华、台州一路游历南下，在长三角多样风土人文的对比之中，深切体悟到浙南大地独有的烟火气韵与文化底蕴。漫步鹿城墨池坊古巷时，她偶遇“咫尺乾坤”扇面精品展，随即驻足观展，并为馆藏精品连连称赞。“我一直对海派书画艺术颇有研究与兴趣，这次意外看到任伯年的传世作品，格外惊喜。”

与此同时，五马历史文化街区郑曼青艺术中心内，张海晓·娄林峰“互见”艺术联展同步启幕。本次展览创新融合瓯窑器物与书法艺术，以温润陶土承载瓯越千年古韵，借灵动笔墨抒发当代艺术意趣，让市民游客在瓷与墨共生交融中读懂传统文脉与当代艺术精神的彼此照见。据悉，本次联展将持续至11月30日。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 国庆假期邂逅东方美学 鹿城两大文化地标推出高品质艺术展

作者：章温曦

本文转自：温州新闻网 66wz.com