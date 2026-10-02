潮新闻客户端 2026-10-02 11:01:21

秋意渐起，洞头区霓屿街道的万亩紫菜已完成采苗下苗，进入分网养护关键生长期。这几天，霓屿北片核心养殖区多了几位“新员工”——水温浮标正式下水“上岗”，全天候盯着海水温度变化，守护紫菜生长环境。

秋意渐起，洞头区霓屿街道的万亩紫菜已完成采苗下苗，进入分网养护关键生长期。这几天，霓屿北片核心养殖区多了几位“新员工”——水温浮标正式下水“上岗”，全天候盯着海水温度变化，守护紫菜生长环境。

霓屿街道是洞头区的重点紫菜养殖基地，约1.8万亩紫菜养殖海域是当地群众增收致富的核心产业。紫菜育苗、下苗环节对海洋环境极为敏感，水温、盐度、光照的细微波动都会影响育苗成活率，极端天气极易造成养殖损失，水温管控是紫菜稳产的关键。

为精准护航紫菜养殖环境，降低种养风险，霓屿街道联动自然资源部温州海洋中心在核心养殖区布设观测浮标，实现海域水温全天候监测，让海洋数据直达养殖户，为海岛富民产业装上精准海温“晴雨表”。

“此次布设的水温浮标可精准采集现场海温数据，通过比对实测数据与预报数据，持续校正预报精度，精准掌握海域实时温度变化，为科学养殖提供可靠数据支撑。”温州海洋中心工作人员潘晓东介绍。

据了解，紫菜适宜在30摄氏度以下的海域生长。往年白露过后，海域水温稳步回落且基本不再反弹，后续监测需求较低。但受今年厄尔尼诺天气影响，海温波动不确定性加剧，给紫菜育苗养护带来潜在风险。对此，街道联合海洋中心主动前置防控，在北片、西片重点海域新增两处水温浮标，加密监测频次、筑牢养殖防线。

自2023年起，温州海洋中心已在霓屿海域布设观测浮标，常态化监测水温核心数据。今年，霓屿街道持续优化涉海便民服务，完善水温数据双通道发布机制，通过微信群、短信等渠道，将实时数据第一时间推送至养殖户，打通海洋监测服务“最后一公里”。

“水温过高会导致紫菜生长缓慢、腐烂变质，适宜的低温环境更利于紫菜提质增产。”养殖户林松华介绍，以往养殖多依靠经验判断，如今实时海温数据精准推送，能提前规避养殖风险，让科学化种养更有保障。

小小海上浮标监测海温变化，守护着民生增收。依托精准高效的海洋监测服务，霓屿紫菜养殖彻底摆脱传统经验种养模式，稳步迈入“数据赋能、科学提质”的新阶段，持续为海岛特色富民产业高质量发展注入鲜活动能。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 水温浮标“上岗” 洞头紫菜养殖海域有了精准“海温管家”

通讯员 何琰 郑树 记者 汪子芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com