人气满满！温州园博园开启国庆游园热潮

温州新闻网 2026-10-02 11:01:22

10月1日，温州园博园迎来国庆假期首轮客流高峰，园区内外人流有序涌动。作为温州城市文旅标杆新地标，温州园博园融合瓯越园林底蕴、多元演艺业态与国庆专属特色活动，美景、好戏、潮玩齐聚一堂，“到温州园博园过节”正成为温州及周边市民假日出游的新风尚。

温州网讯（记者 潘涌燚 鲍苗苗）金秋迎华诞，游园赏风光。10月1日，温州园博园迎来国庆假期首轮客流高峰，园区内外人流有序涌动。作为温州城市文旅标杆新地标，温州园博园融合瓯越园林底蕴、多元演艺业态与国庆专属特色活动，美景、好戏、潮玩齐聚一堂，“到温州园博园过节”正成为温州及周边市民假日出游的新风尚。

国庆首日，不时下起小雨。错落雅致的园林展园与雨雾相映成趣，亭台水榭在水汽中形成江南诗意的独特意境。园内游客络绎不绝、游览秩序井然，亲子家庭、结伴出游的市民、专程赶来的外地游客穿梭其中，漫步绿荫步道、打卡特色展园，用镜头定格假期的鲜活瞬间。

这个国庆，温州园博园解锁全域潮玩新体验，系列特色活动轮番上演、精彩不停。白天，在海丝驿（亚汇美食广场），九国花神巡游惊艳登场，身着不同国家特色服饰的表演者沿着园区主干道缓缓行进，载歌载舞、互动送福，让游客足不出城便能邂逅五洲风情；在仙门湖面上，“二仙轻功水上漂”表演准时上演，身着古装的表演者脚踩水面御剑而行，衣袂在风里展开，岸边的孩子攥着家长的手沿湖奔跑，欢呼声隔着半片湖面都能听见；在瓯风桥和西安园朝仪殿的猜灯谜点位前，老老少少凑在谜面下凝神琢磨，兑奖处时不时传来抽到小礼品的笑声；在三溪会市，不少板栗主题的市集摊位前都排着小队，糖炒栗子、板栗酥等特色产品香气飘出半条街，剥板栗大赛一开赛就有十多位游客报名参与。与此同时，园内潮玩市集人气持续高涨，特色美食、原创文创、趣味游乐业态一站式配齐，让游客在逛吃游玩间沉浸式解锁假日烟火气。

入夜后的园区氛围感进一步拉满，八仙过海主题灯彩巡游从水心桥出发，蓝采和、何仙姑等八位仙人各持法器缓步前行，中秋假期广受大家喜爱的簪花少年郎、七仙蝶影、鱼戏百鸟等经典角色也随巡游队伍一同回归。队伍走到滨水阳台附近时，不少游客主动伸手和巡游的NPC击掌互动，灯光落在湖面和游人笑脸上，连成一片流动的光影。另一边的“园博水上江湖”游船线路上，温州非遗木偶戏的唱腔顺着湖面飘远，乐坊秀的丝竹声、水面舞的裙摆溅起的细碎水花，让坐在游船上的游客仿佛一夜之间梦回古瓯埠的市井码头。

白日赏园林演艺、畅玩趣味项目，夜幕降临后，园区灯光璀璨、光影流转，梦幻夜景点亮城市夜空，日夜双景、好戏连台，全方位丰富游客游园体验。不少游客在游园后分享了自己的真实感受。特意带着一群姐妹拿着红旗前来园博园打卡的市民杜女士说：“园林景观精致大气，瓯越文化味道很浓。国庆在家门口就能看演出、赏美景，真切感受到咱们温州城市越来越美、生活越来越幸福。”一位专程从乐清赶来的年轻游客说：“之前在社交平台刷到过中秋场的夜游视频，这次特意约了朋友来打卡‘园博水上江湖’游船演出，实景演绎和园林夜景结合在一起，比普通的夜市演出有氛围感太多，完全超出了我的预期。”

本次国庆假期活动众多，集视觉体验、文化韵味、趣味互动和美食娱乐于一体，欢迎广大游客前来，潮玩园博园、玩转温州，度过一个欢乐祥和的佳节。

本文转自：温州新闻网 66wz.com