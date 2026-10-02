中国天气网 2026-10-02 12:22:09

今天（10月2日）至8日，影响我国的冷空气活跃，多地气温将创新低，东北等地部分地区最高气温不足15℃，华北一直到江南地区最高气温在20℃上下，华南高温将缓解。降水方面，未来三天，南方多阴雨天气，贵州、湖南等局地累计降雨量较大，华北、东北降水也会增多，恰逢国庆出游高峰，公众雨天出行请留意交通安全。

冷空气接连影响我国 南方高温将缓解

昨天，冷空气影响我国中东部多地，黄淮、江汉、江南等地部分地区降温明显，贵州、湖南、湖北等多地出现6至12℃降温。

今天，这股冷空气将继续影响长江以南地区，南方高温基本消退。同时，今天至5日，新一股冷空气将影响我国，西北地区、内蒙古中西部、华北、黄淮、江汉等地先后有4至6级偏北风，阵风7至8级，气温下降4至6℃，局地降幅可达8至10℃。

在冷空气接连影响下，我国多地气温将创新低。城市中，长沙今天最高气温或降至20℃以下，为今年下半年来首次；呼和浩特和沈阳明后天最高气温或降到15℃以下，秋凉明显；南京、合肥今明天最高气温也只有18至19℃，凉意加重，公众请适时增添衣物，谨防感冒。

展望后期，6日至8日还有冷空气影响我国，内蒙古中部、东北地区南部、黄淮以南地区未来10天平均气温将较常年同期偏低2至4℃。南方最低气温也会明显下降，7日早晨，最低气温20°C线将南退至华南南部，福州、广州都可能跌破20°C，为下半年来首次，天气明显凉快起来。

南方降雨范围广部分地区有暴雨 华北东北降水将增多

随着冷空气推进，未来三天华北、东北等地降雨将增多，雨量以小到中雨为主，部分地区有大雨，局地暴雨。同时，南方阴雨范围较大，西南地区东部、江南、华南等地部分地区有暴雨或大暴雨。

具体来看，中央气象台预计，今天，内蒙古中部、西藏东南部、云南西部、川西高原北部、四川盆地大部、重庆中南部、贵州西部和中北部、湖南中西部、陕西东南部、河南中南部、安徽西北部、江西东部、浙江西南部、福建大部、广东大部、广西东部、台湾岛等地部分地区有中到大雨，其中，西藏东南部、贵州西部和北部、福建西北部、广东南部和东部等地部分地区有暴雨或大暴雨。

明天，内蒙古中部、辽宁中南部、西藏东南部、西南地区东部、江淮、江南西部和中北部、华南西部等地部分地区有中到大雨，其中，内蒙古中部、辽宁南部、贵州南部、广西西北部、云南东北部、四川南部等地部分地区有暴雨或大暴雨。

后天，辽宁东部、吉林东部、黑龙江东南部、浙江东部、福建北部、川西高原南部、四川盆地东南部、西藏东南部、云南中部和南部、贵州东南部、华南南部等地部分地区有中到大雨，其中，吉林东部局地有暴雨。

中国天气网提醒，南方未来三天多阴雨天气，贵州、湖南等局地累计降雨量较大，需防范次生灾害的发生；北方降雨有所增多，雨天路滑、能见度下降，公众外出需携带雨具，注意交通安全。

来 源：中国天气网

原标题： 冷空气连续影响我国多地凉意明显 南方阴雨广泛部分地区有暴雨

本文转自：温州新闻网 66wz.com