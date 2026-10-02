新华网 2026-10-02 12:22:09

中国贸促会发布的最新数据显示，2026年8月份，全国贸促系统累计签发原产地证书、ATA单证册、商事证明书等各类证书76.94万份，同比增长5.92%。

其中，全国贸促系统非优惠原产地证书签证金额为338.87亿美元，同比增长16.48%；签证份数为39.79万份，同比增长3.26%。全国贸促系统优惠原产地证书签证金额为112.98亿美元，同比增长28.06%；签证份数为31.59万份，同比增长13.46%。

“全国贸促系统原产地证书签证金额和份数整体保持两位数增长，充分印证了我国外贸延续快速增长态势。”中国贸促会新闻发言人王文帅表示，这既体现了我国完整产业体系和创新能力对外贸的坚实支撑，也表明外贸主体在开拓新兴市场、调整产业结构中，更加熟练运用自贸协定享惠政策，拓展了国际经贸合作空间，为外贸高质量发展提供了更稳定的增长动力。

来 源：新华网

原标题： 贸促系统商事认证数据印证我国外贸延续快速增长态势

记者：邹多为

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