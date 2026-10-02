新华网 2026-10-02 12:22:10

国家外汇管理局发布的《2026年上半年中国国际收支报告》显示，2026年上半年，外商股权性质直接投资为638亿美元，同比增长55%。

报告显示，外商股权性质直接投资中，反映长期投资意愿的资本金净增加431亿美元；外资企业在境内的收益再投资同比增长31%，表明外资企业将经营所得更多用于在华投资兴业。

分部门看，非金融部门和金融部门吸收外商股权性质直接投资分别为578亿美元和60亿美元。高技术服务业和高技术制造业新增资本金同比增长61%，占非金融部门总体新增资本金的36%，较去年同期占比提高11个百分点，外商直接投资从看重“中国制造”的成本和规模优势，逐步向共同参与“中国创造”转变。

在对外股权性质直接投资方面，2026年上半年，我国对外股权性质直接投资为692亿美元，同比增长10%。分部门看，非金融部门对外股权投资489亿美元，金融部门对外股权投资203亿美元。非金融部门对外股权投资中，制造业、租赁和商务服务业、批发和零售业占比居前，分别为52%、19%和11%。

报告认为，我国企业继续拓展全球化布局，为全球产业链供应链稳定畅通作出积极贡献。

来 源：新华网

原标题： 今年上半年外商股权性质直接投资同比增长55%

记者：刘开雄

本文转自：温州新闻网 66wz.com