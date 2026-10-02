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截至8月底我国境内公募基金规模达39.63万亿元

新华网 2026-10-02 12:22:10

　　中国基金业协会最新发布的数据显示，截至2026年8月底，我国境内公募基金资产净值合计39.63万亿元。

　　中国基金业协会供图

　　截至2026年8月底，我国境内公募基金管理机构共165家，其中基金管理公司150家，取得公募资格的资产管理机构15家。

来　源：新华网

原标题： 截至8月底我国境内公募基金规模达39.63万亿元

记者：刘羽佳

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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