截至8月底我国境内公募基金规模达39.63万亿元
新华网 2026-10-02 12:22:10
中国基金业协会最新发布的数据显示，截至2026年8月底，我国境内公募基金资产净值合计39.63万亿元。
中国基金业协会供图
截至2026年8月底，我国境内公募基金管理机构共165家，其中基金管理公司150家，取得公募资格的资产管理机构15家。
来 源：新华网
原标题： 截至8月底我国境内公募基金规模达39.63万亿元
记者：刘羽佳
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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