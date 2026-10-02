新华网 2026-10-02 12:22:10

美国《华尔街日报》10月1日援引美官员的话报道说，五角大楼正向中东派遣第三个航空母舰打击群和更多海军陆战队舰艇，还向该地区增派近1万名士兵。

报道称，“罗斯福”号航母于9月27日离开加利福尼亚州圣迭戈港，“按计划执行部署任务”。而由3艘两栖舰艇组成的“马金岛”号两栖戒备群于9月28日启程，其上载有来自美国海军陆战队远征部队的官兵。美国官员表示，舰艇、战斗机和海军陆战队员将于11月底抵达中东地区。

美国目前已有两艘航空母舰部署在中东，分别是“布什”号和“华盛顿”号。报道说，如果“华盛顿”号在“罗斯福”号抵达后继续留在该地区，这将是自今年4月以来，美国首次在中东地区部署3个航母打击群。不过，报道补充说，“华盛顿”号有可能离开中东，返回其位于日本的母港。

报道还说，除“布什”号和“华盛顿”号航母外，“拳师”号两栖戒备群的舰艇也部署在中东。一名官员表示，加上本周增派的官兵，中东地区的美军人数将超过5万人。

白宫和五角大楼发言人均未回应《华尔街日报》的置评请求。

美国总统特朗普在10月1日发表于《时代》杂志的采访中表示，11月美国中期选举后，他“有可能”下令对伊朗发动更大力度的打击。特朗普在采访中还称，他拒绝了伊朗提出的重新开放霍尔木兹海峡的提议，因为该提议“不够好”。

来 源：新华网

原标题： 美国被曝向中东派遣第三艘航母 增派近万名士兵

记者：杨伶 熊茂伶

本文转自：温州新闻网 66wz.com