巴西调查美国涉嫌利用拨款干涉巴选举和司法机构运作
新华网 2026-10-02 12:17:47
巴西联邦大律师局1日要求联邦警察和联邦总检察院，就美国政府涉嫌为干涉巴西选举并削弱巴西联邦最高法院合法性而提供资金一事展开调查。
巴西联邦大律师局局长若热·梅西亚斯援引英国《卫报》9月30日的报道称，美国政府涉嫌提供100万美元，资助巴西民间团体发动反对所谓巴西联邦最高法院“司法越权”和“言论审查”的行动。
梅西亚斯强调，当前巴西正处于选举关键阶段，上述报道所涉内容性质极为严重。梅西亚斯强调，政府间的分歧是国际关系中固有的，但绝不能容忍外国政治势力试图干涉巴西机构的运作，直接或间接地影响巴西人民的选择。
梅西亚斯指出，巴西法律禁止外国实体或政府资助或控制国内政治团体。如果调查证实有巴西境内实体收受境外资金，对巴西国家主权和司法机构正常运转发起有组织、系统性的攻击，可能揭露背后存在的一套外部势力干涉巴西内政的组织化运作机制。
来 源：新华网
原标题： 巴西调查美国涉嫌利用拨款干涉巴选举和司法机构运作
记者：吴昊
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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