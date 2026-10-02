中国驻日使馆：村田晃大侵闯使馆案不容任何抵赖
新华网 2026-10-02 12:19:45
中国驻日本大使馆发言人1日就村田晃大非法持刀侵闯使馆案首次开庭答记者问时表示，日本自卫队现役官员持刀侵闯中国大使馆，此案事实清楚，证据确凿，不容任何抵赖。中方敦促日方拿出应有态度，严惩凶犯，彻查整改，作出负责任的交代。
发言人说，日本自卫队现役官员持刀侵闯中国大使馆，是国际社会前所未闻的恶性事件，严重违反《维也纳外交关系公约》，严重侵犯中国主权和尊严，严重威胁中方外交人员人身安全和外交机构馆舍安全，暴露出日本国内右翼势力猖獗、自卫队人员失管失教等诸多深层问题。
发言人说，日方如何处理此案，中方拭目以待，国际社会也在拭目以待。中方敦促日方拿出应有态度，严惩凶犯，彻查整改，作出负责任的交代。
来 源：新华网
原标题： 中国驻日使馆：村田晃大侵闯使馆案不容任何抵赖
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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