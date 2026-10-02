特朗普：中期选举后可能加大力度打击伊朗
新华网 2026-10-02 12:21:08
美国媒体10月1日报道，美国总统特朗普表示，美国或将在中期选举后加大对伊朗的打击力度。
《时代》周刊网站当天刊发对特朗普的采访内容。当被问及是否计划在中期选举后增加对伊朗的轰炸时，特朗普表示“有可能”。
特朗普还表示，他拒绝了伊朗提出的重新开放霍尔木兹海峡的提议，“他们提议开放霍尔木兹海峡……但是还不够好”。
来 源：新华网
原标题： 特朗普：中期选举后可能加大力度打击伊朗
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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