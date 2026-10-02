新华网 2026-10-02 12:22:11

乌克兰总统泽连斯基1日晚在社交媒体发文称，由乌克兰私营防务企业生产的型号为FP-7的战术弹道导弹完成首次实战。

泽连斯基称，FP-7战术弹道导弹接下来将进入量产阶段。

据生产该导弹的“燃点”公司官网发布的信息，FP-7导弹有效载荷为200公斤，打击距离可达250公里，该导弹使用陆基发射平台。目前正在研发的“弗蕾娅”防空系统基于FP-7弹道导弹技术。

来 源：新华网

原标题： 泽连斯基称乌国产FP-7弹道导弹完成首次实战

记者：李东旭

本文转自：温州新闻网 66wz.com