鹿城发布 2026-10-04 09:02:17

国庆假期，惠民大排档碰杯声、吆喝声、食材翻炒的滋滋声交织在一起，奏响鹿城烟火人间的动人旋律。据悉，10月2日，惠民大排档现场人流预计超1.3万人次，营业额超100万元。

鲜活的海鲜现点现炒，滋滋作响的烧烤串满焦香，地道的温州炒粉干香气四溢……国庆假期，惠民大排档碰杯声、吆喝声、食材翻炒的滋滋声交织在一起，奏响鹿城烟火人间的动人旋律。据悉，10月2日，惠民大排档现场人流预计超1.3万人次，营业额超100万元。

这里汇聚了温州特色的山海美食资源，多家温州人耳熟能详的老字号扎根于此，也因此聚拢了慕名而来的食客。“我们从广州坐飞机来的，网约车司机向我们推荐了这里，我非常期待能在这吃到鲜美正宗的温州海鲜。”游客杨小姐说道。

惠民大排档紧邻S1线惠民路站，是温州市委、市政府部署推动的“轨道+美食”融合创新重点项目，也是鹿城全力打造“下车即享”美食新地标与轨道经济新样板的有益尝试。游客走出轻轨站，步行不出两分钟即可进入消费场景，无论是在敞亮的室内餐厅享用地道瓯菜，还是去热闹的小吃摊位品尝鱼饼、灯盏糕，都能沉浸式感受舒适舒心的市井氛围。市民胡先生表示：“从乐清出发坐轻轨可以直达此地，来回十分方便。虽然今天下着雨，但丰富的活动还是让人开心。”

美食不是惠民大排档的全部，据介绍，10月1日—10月5日，惠民大排档接棒中秋小长假的消费热情，推出集舞台演绎、美食市集、趣味游戏于一体的夜市嘉年华，五天时间可以分别体验到欢乐跑、红歌接唱、猜灯谜、浙BA线下观赛等趣味活动，为城市的烟火升腾再添一把干柴。

“这些活动零门槛、免费参与，各个年龄段市民游客都能找到乐趣。希望广大市民和游客在这里欢度假期，感受温州烟火魅力。”惠民大排档运营负责人喻家飞介绍，考虑到假期人流量和天气变化，中心广场区域的舞台与摊位均使用装配式配重块加固，既不破坏地面，还能在天气出现剧烈变化进行快速增重或拆除，同时摊位不设明火、移除煤气瓶，以全电化烧制食品，降低消防风险。

喻家飞还表示，未来将持续引入丰富的演艺资源以及欢乐跑、浙BA观赛等体育与文化内容，把惠民大排档打造成常态化的“TOD+全时段市集+体育+文化”综合演艺广场，“我们希望让大家在家门口就能看一场演出、跑一次步、追一场球、撸一顿串，吃得开心、玩得尽兴、动得健康！”

惠民大排档于2月13日正式开街，主打“温州味、惠民味、烟火味”。目前，这里已集聚正亮海鲜、老沙烧烤排档、炎亭码头、石竹渔村等一批特色商户。从东海海鲜到山野风味，从老牌排档到新派烧烤、潮流饮品，各类美食汇聚于此，逐渐成为一座富有活力的城市新地标，为鹿城区打造高品质夜间经济示范街区提供了可复制的样本。

来 源：鹿城发布

原标题： 这个假期，鹿城惠民大排档烟火升腾！

本文转自：温州新闻网 66wz.com