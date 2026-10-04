平阳县融媒体中心 2026-10-04 09:03:54

国庆期间，平阳重点项目建设现场依然“热力十足”，建设者们抢抓施工黄金期，用坚守为平阳重点项目建设，按下“快进键”。

头戴带灯安全帽的工人站在起重机上安装调试照明设备，紧固管线支架；绿色静压桩机将竹节桩压入地下，挖掘机配合清理路面……

国庆期间，平阳重点项目建设现场依然“热力十足”，建设者们抢抓施工黄金期，用坚守为平阳重点项目建设，按下“快进键”。

在鳌江火车站至昆阳公路工程（平阳大道）项目施工现场，装载机、挖掘机来回穿梭，路面摊铺、碾压有序推进。“目前，隧道路基、桥梁工程已基本完工，路面铺设、机电交安、绿化等工程正处于冲刺阶段，项目总体进度超90%。”项目技术负责人彭军介绍，下一步，项目将同步开展试验检测、内业整理、质量评定及交工验收，确保10月底主体基本建成，力争元旦前后达到通车条件。“项目时间紧、任务重。隧道作为控制性工程，我们实行24小时作业，节假日持续攻坚、坚守岗位。”彭军说，国庆期间有90多名工人坚守施工现场，并落实安全生产、后勤保障等工作。

进度的背后，是一个个难题的破难攻坚。作为我县首个全线受铁路部门爆破监管的长隧道交通工程，该项目需两次下穿铁路并需涉铁代建，涉铁及土地农转等报批流程繁琐、周期长。同时，九凰山水系发达，隧道施工渗水等问题严重。为全力破解堵点难点，建设团队倒排工期、紧盯节点，把安全保障落实到每一个施工细节。

据悉，该项目全长3.89公里，总投资6.69亿元，采用一级公路标准双向四车道设计，兼顾城市道路功能，设计时速60公里。作为平阳区域内的交通主干道，道路建成后，昆阳到鳌江动车站车程将缩短至10分钟以内，有效优化和完善站前片路网布局，缓解高峰期主干道通行压力，充分发挥平阳动车站的商贸、交通、物流枢纽作用，加速昆鳌一体化进程。

与此同时，在萧江镇57省道复线以南A29-2地块，年产1.2亿只新型高品质手提袋生产线（一期）项目也在全速推进。施工现场，绿色静压桩机采用静钻根植工艺开展基础打桩作业，施工噪音小。“这种预制混凝土桩外形像竹节，靠桩身凸起与土壤紧密咬合，承载力比普通管桩更强。”桩基工人彭席伟向记者介绍。目前，打桩阶段共有8名管理施工人员，实行两班倒，加紧赶进度。

该项目建设用地20亩，两期总投资2.5亿元，主要生产环保可降解手提袋，采用可降解无纺布为基材，并使用环保水性油墨印刷，产品用途广、环保可降解，市场前景可期。目前，一期厂房已落地建设，于8月25日开工，预计2028年9月完工。项目投产后，预期年产值达1.5亿元、年税收800万元，将有力带动本地居民就业，助推当地塑编产业集群提质增效，为平阳县高质量发展奠定更加坚实的基础。

来 源： 平阳县融媒体中心

原标题： 国庆不停工！平阳重点项目建设“热力十足”

本文转自：温州新闻网 66wz.com