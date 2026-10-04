温度新闻客户端 2026-10-04 09:38:13

10月1日，平阳县顺溪古镇举办“共筑温州美食之都”主题活动。平阳百年非遗美食吴垟山饭糍惊艳亮相，以特色美食为纽带活化传统技艺、传播乡土文化，为国庆假期古镇文旅市场增添浓郁烟火气息与人文底蕴。

温州网讯 10月1日，平阳县顺溪古镇举办“共筑温州美食之都”主题活动。平阳百年非遗美食吴垟山饭糍惊艳亮相，以特色美食为纽带活化传统技艺、传播乡土文化，为国庆假期古镇文旅市场增添浓郁烟火气息与人文底蕴。本次活动由吴垟山饭糍非遗传承人毛秋华、陈春节带队开展，设置古法烹饪展演、免费美食品鉴、非遗文化科普等丰富互动场景。

现场，两位传承人完整演绎传统制作技艺，从原料蒸制、匠心翻炒到手工成型，工序娴熟规范、层层考究。刚出锅的饭糍色泽金黄、口感软糯、香气浓郁，原汁原味展现平阳山区地道饮食工艺，生动呈现传统匠心之美，吸引大批市民游客驻足观赏、拍照打卡。

活动专门开设免费试吃区域，让往来游客零距离品鉴本土特色风味。工作人员同步发放宣传资料，细致介绍吴垟山饭糍六百年传承历史、绿色生态选材标准与传统制作理念，让游客在舌尖美味中读懂平阳乡土文化、感受非遗魅力。

近年来，平阳县深耕本土美食资源，持续推动非遗美食与古镇文旅深度融合。下一步，吴垟山饭糍将坚守古法初心、深耕非遗产业化发展路径，不断创新文旅体验形式，持续讲好平阳非遗故事，助力擦亮温州特色美食文化名片，为温州美食之都建设贡献非遗力量。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 平阳百年非遗美食吴垟山饭糍亮相顺溪古镇

本文转自：温州新闻网 66wz.com