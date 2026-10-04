龙湾发布 2026-10-04 09:38:13

10月3日，国庆假期第三天，龙湾钟秀园人气持续升温。“双节趣游记”系列活动如期上演，青龙市集、宰相投壶、诗词贴画、秋季运动会、气球派对等多项体验活动同步展开，市民游客走进山水古建，在逛市集、品非遗、玩游戏、赏秋色中，享受别具一格的假日时光。

10月3日，国庆假期第三天，龙湾钟秀园人气持续升温。“双节趣游记”系列活动如期上演，青龙市集、宰相投壶、诗词贴画、秋季运动会、气球派对等多项体验活动同步展开，市民游客走进山水古建，在逛市集、品非遗、玩游戏、赏秋色中，享受别具一格的假日时光。

走进钟秀园中心广场，青龙市集·“钟秀秋声集”热闹开集。文创手作、特色好物、风味小吃、非遗展示等摊位依次排开，游客穿梭其中，挑选心仪好物、品尝特色美食，秋日烟火气扑面而来。自10月1日开市以来，市集客流持续走高，部分摊位的特色产品早早售罄，古建与市集相映成趣，为钟秀园增添了浓浓的节日氛围。

移步贞义书院，宰相投壶体验区同样人气十足。游客循着张阁老讲学足迹，执矢静投、以壶会友，在复刻的明代投壶古礼中感受传统礼仪文化。作为“双节趣游记”的特色项目之一，宰相投壶活动每日限量发放100份礼品，10月2日上午，礼品已发放过半，不少游客专程前来体验这一古雅有趣的互动项目。

诗词贴画活动则将传统文化融入亲子互动。钟秀园广场及叽叽喳喳游乐园区域，大小朋友挑选文字贴纸，用字块拼贴出“明天会好的”“黑暗中闪闪发光”等句子，在动手创作中感受文字韵味，让传统诗词以更加轻松、有趣的方式走进假日生活。

在叽叽喳喳游乐园，秋季运动会欢乐开赛。抓娃娃大赛、翻滚吧保龄球、挑战高尔夫等项目轮番登场，完成通关打卡的家庭还能领取奖品。与此同时，园区超50个无动力游乐设备全面开放，绳网攀爬、各式秋千、沙池王国、阿基米德互动装置、高空滑梯等项目让孩子们尽情探索。园区内还设置气球派对，小丑穿梭于各处与游客互动，随机派送气球和礼品，欢笑声此起彼伏。

游玩项目之外，钟秀园的古宅、山水与休闲空间也吸引了众多游客。人们走进玄石斋和多座百年古宅，在一步一景中感受历史建筑的文化底蕴；漫步瑶溪山水之间，享受自然风光与非遗体验交织的假日时光。山下咖啡馆则新增森林治愈系主题布置，并推出多款美食饮品，不少游客落座小憩，在山水之间感受一份闲适从容。

这个国庆假期，钟秀园以古建为纸、以山水为墨，将市集烟火、非遗古礼、诗词童趣、亲子运动与休闲消费串联起来，让不同年龄层的游客都能找到适合自己的游玩方式。古老的建筑有了新的体验场景，传统文化也在互动参与中变得更加鲜活，一场贯穿“双节”的“趣游记”，正让钟秀园焕发出新的活力。

据悉，今年钟秀园围绕“双节”主题，将古建保护利用与文旅体验有机结合，策划古礼、非遗、亲子、音乐等多元项目，同时加强假期期间的客流疏导、环境卫生、巡查引导和便民服务，全力营造安全、舒适、有序的游玩环境。“双节趣游记”活动将持续至10月7日，市民游客可在古韵瑶溪中赏景、游园、寻趣，感受龙湾秋日文旅的多样魅力。

来 源：龙湾发布

原标题： 古韵里逛市集！龙湾钟秀园“双节趣游记”持续升温

本文转自：温州新闻网 66wz.com