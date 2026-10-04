温度新闻客户端 2026-10-04 09:38:13

四场演出，四个场馆，免费向公众开放。诚挚邀请朋友们走进剧场，在五十分钟的光影流转中，感受龟兹文化的千年回响，见证温拜两地的深情厚谊。

温州网讯 当龟兹乐舞穿越千年，当丝路风沙拂过瓯江，一场跨越山海的舞台盛宴，正在苏醒。

为深入贯彻落实“文化润疆”工程，持续深化温拜两地文化艺术交往交流交融，全面宣传推介拜城文化旅游资源，在温州市援疆指挥部的统筹协调与大力支持下，拜城县文旅品牌推广项目——《一梦千年·又见拜城》舞台剧赴温巡演，将于2026年10月正式启幕。

四场演出，四个场馆，免费向公众开放。诚挚邀请朋友们走进剧场，在五十分钟的光影流转中，感受龟兹文化的千年回响，见证温拜两地的深情厚谊。

剧目简介

你见过比敦煌壁画还早两百年的石窟壁画吗？

你听过一千八百年前，一位将军在崖壁上刻下的誓言吗？

你想象过，一位高僧穿越沙漠、翻越雪山，只为把一部经书翻译成汉语吗？

克孜尔石窟的千年壁画，乌孙古道上的凿石开路，鸠摩罗什的译经之路—— 三个跨越时空的故事，一段被风沙掩埋的西域传奇。

《一梦千年·又见拜城》用五十分钟，以舞蹈为笔、音乐为墨，让龟兹乐舞从壁画中“复活”，让历史人物从石刻中“走下来”。让舞台上的光影流转、鼓乐齐鸣，让你感受到一个真实、立体、有温度的拜城。

巡演场次

第一场演出时间：2026年10月12日 19:00-20:00 演出地点：平阳艺术中心大剧院

地址：浙江省温州市平阳县昆阳镇凤凰路286号

第二场演出时间：2026年10月14日 14:00-15:00 演出地点：温州大剧院

地址：浙江省温州市鹿城区府东路466号

第三场演出时间：2026年10月17日 19:00-20:00 演出地点：鹿城文化中心

地址：浙江省温州市鹿城区学院中路212号

第四场演出时间：2026年10月18日 15:00-16:00 演出地点：乐清大剧院

地址：浙江省温州市乐清市晨曦路与文海路交叉口东北140米

免费订票

本次巡演四场演出均免费向公众开放，名额有限，先到先得。

订票二维码：

咨询电话：高超18829252888

温馨提示：

请提前30分钟到场取票，演出开始后停止入场，演出时长约50分钟，请合理安排出行时间，场内请勿吸烟、勿大声喧哗，演出期间请将手机调至静音，从天山南麓到东海之滨，从龟兹古道到瓯江两岸，这是一场跨越千里的文化之约，也是一次温拜同心的深情相聚。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 一梦千年·又见拜城｜新疆拜城舞台剧赴温巡演，四场演出免费订票

本文转自：温州新闻网 66wz.com