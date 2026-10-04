温州鹿城发布 2026-10-04 09:38:14

国庆假期，江心屿景区开放时间延长至22时，鳌鱼灯巡游、打铁花、无人机光影秀等节目集中亮相。不少外地游客专程乘船上岛，白天看非遗、入夜赏光影。数据显示，10月1日至2日，入园游客突破3.7万人次。

国庆假期，江心屿景区开放时间延长至22时，鳌鱼灯巡游、打铁花、无人机光影秀等节目集中亮相。不少外地游客专程乘船上岛，白天看非遗、入夜赏光影。数据显示，10月1日至2日，入园游客突破3.7万人次。

假期期间，身着汉服的游客可免票登岛。谢公阁内，平阳木偶戏、川剧变脸、悟空特技武打互动秀轮番登台，机器狗巡演互动吸引游客驻足。傍晚时分，天色尚明，15米长的巨型鳌鱼灯从宋街、西码头出发，巡游至谢公阁。鱼身通体透亮，鳞片随步伐层层晃动，两侧汪满田鱼灯队伍紧随其后，连成一条流动的光带。国潮小丑巡游穿插其间，鱼灯明灭，脚步不停，衣袂飘飘的汉服身影穿梭其间，一步一景。

夜幕降临，共青湖畔的打铁花表演成为全场焦点。铁水击向夜空，金色火花成片坠落，水面映出流动光影。岸边游客齐齐举起手机，有孩子骑在大人肩头，仰着头目不转睛。随后上演的水上火壶秀中，艺人手持燃烧的火壶翻转腾挪，现场气氛热烈，惊呼声一浪高过一浪。

夜色渐深，谢公阁一带的光影铺得更满。无人机以夜空为幕，双塔、白鹿衔花、祥瑞等纹样次第浮现，与西园花圃间沿亭台铺开的灯海遥相呼应；东园凌云桥旁的碧波湖水幕秀同步上演，乐声与水幕光影交织，游客循声而来，凝望湖面，流连忘返。

“让游客在行走间遇见非遗。”鹿城区文旅传媒集团有限公司相关负责人说，以往游客上岛多是半日行程，天没黑就陆续离岛，餐饮、文创等消费难以留住。今年夜间内容做起来后，游客愿意留下来吃顿饭、逛完夜场再走，岛上餐饮、汉服妆造、非遗摊位随之延长经营，夜间消费链条真正接上。

江心屿的探索，是鹿城全域文旅布局的一个缩影。以“千年斗城”为文化底色，鹿城正把散落在全域的历史文化资源串珠成链——白天用非遗演艺聚人气，入夜以光影烟火接续消费。“过境客流”变“停留消费”的思路，从街区夜市延伸到江心孤屿。

面对集中涌入的客流，交通保障同步跟上。国庆期间，江心屿景区轮渡增加班次、缩短发船间隔，游客可从南码头乘船往返东码头。景区同步开通西园停车场往返5050购物中心免费接驳线，设置了三个接驳点，班次随客流动态加密。周边5050购物中心、森悦锦园等停车场同步开放，合计腾出2500余个车位，就近停车的游客步行即可换乘接驳车进岛。

铁花、鱼灯、水幕与东西双塔同框，非遗技艺与千年诗岛在同一个夜晚相遇。从一座孤屿到整座城区，“过境客流”变“停留消费”的探索，在这个国庆假期有了新的注脚。

来 源：温州鹿城发布

原标题： 这个假期，江心屿凭“夜”态出圈！

本文转自：温州新闻网 66wz.com