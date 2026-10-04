泰顺发布 2026-10-04 09:38:14

假期出游，总想留下几张不一样的照片。泰顺藏着不少随手就能出片的好地方。

这一次，我们把镜头对准雅阳镇。这是一个藏着稻浪、童话、氡泉与古厝的山野片场。趁着秋光正好，不妨去这几个有意思的“趣拍点”走一走，随手出个片儿~

在无边山色里

拍一张田园大片

雅阳镇东安村的浪肆咖啡庄园，是泰顺这两年的网红打卡地。田埂间，一艘写着“上岸”字样的旧木船静卧稻海中央，成了整片田野最亮眼的装饰。被拍者往船头一站，周围是翻涌的稻浪，远处是层叠的青山，整张照片有一种空阔舒朗的画面感。

浪肆咖啡供图

图源：小红书@奕奕

图源：小红书@雷大胆？？

沿雅承线一路向前，附近的“一起·咖啡”视野开阔。走进咖啡店，点一杯饮品，找个靠窗的位置坐下，窗外是连绵的山。伴着山色和咖啡，怎么拍都好看。

在亲子游玩中

拍一张童话大片

松垟花开火车乐园是浙南地区首个以“火车”为主题的大型亲子乐园，占地约100亩，以复古蒸汽火车为特色IP，融合亲子游乐、研学教育、生态休闲等功能，凭借童话般的主题场景，成为县域热门趣拍打卡地。

图源：小红书@是大静啊、猪静静

乐园依托山林生态底色，以迷你观光小火车环线串联起各大取景区域，一步一景皆可入镜。乘坐探险号小火车穿行花谷之间，沿途山林、主题建筑次第掠过，流动画面极具童话质感，不管是俯拍全景还是近景人像，氛围感十足。

图源：小红书@时光旅图日记

这里兼顾山野自然风光与主题人文场景，轨道、萌宠、山林多重元素交织。国庆期间，乐园依托原有水域空间，融合东南亚风情和云南文化，打造近50亩的水上秘境，增添多处特色景观节点，是游客来到泰顺不可错过的趣拍好去处。

图源：松垟花开火车乐园

在升腾热气中

拍一张休闲大片

雅阳大峡谷温泉度假村坐落在廊氡国家级旅游度假区内，这里取用承天氡泉天然自涌温泉。泰顺氡泉水具有四十多种微量元素，出水温度常年保持在54-62℃，日出水量1000吨以上。泡进温热的泉水，赶路的疲惫都散了，慕名前来的游客络绎不绝，度假村里的双层无边泳池成为了热门网红打卡点。

胡昌新/摄

泡温泉本身就是出片的好时机。黄昏时分，温泉蒸汽与夕阳交织，用手持手机的人像模式拍剪影，画面里只有升腾的水汽和暖色调的光。有些泡池藏在竹子后面，部分酒店的房间直接配入户氡温泉私汤，房间里就能拍。

在300年的村落

拍一张古风大片

塔头底古村落位于雅阳镇东向1公里处，是季氏聚居之地，古村循着传统风水格局依山排布，青砖黑瓦依偎在苍翠山林之间。村前有一泓圆形大池塘，如一照明镜，古宅院倒映在水中，别有韵味。

图源：马蜂窝@沈奕铭

村里最出片的几个点位：九曲桥和湖边的水车是经典取景位，穿一身素色衣裳站在桥上，身后是连片古厝。水车缓缓转动，鲜花缠绕的秋千氛围感十足，百年许愿树缀满祈福红丝带，村口彩色簸箕墙鲜亮吸睛。

水里的番薯/摄

下厝是历史最悠久的建筑群，具有明代风格和“歪门正厅”的独特格局，现在改建成民宿和艺术空间，拍照很有感觉。民宿里还有洞穴温泉池，体验感很酷，拍照也出片。

来 源： 泰顺发布

原标题： 是要去泰顺雅阳一趟了，怎么拍都出片！

本文转自：温州新闻网 66wz.com