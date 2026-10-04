温州乐清：海天信使——海鸥
学习强国温州平台 2026-10-04 09:37:12
海鸥是海天之间灵动的白色诗行。它们身披银白羽衣，翼尖染着淡淡墨灰，红喙在阳光下格外醒目。海风一起，成群海鸥便展开狭长的翅膀，掠过浪尖，时而高飞，时而俯冲，像一道道白色闪电划破湛蓝。近日，乐清摄影爱好者就拍下了这温馨的一幕。
海鸥是海天之间灵动的白色诗行。它们身披银白羽衣，翼尖染着淡淡墨灰，红喙在阳光下格外醒目。海风一起，成群海鸥便展开狭长的翅膀，掠过浪尖，时而高飞，时而俯冲，像一道道白色闪电划破湛蓝。海鸥也有安静的一面，它们常常三两只结队在海滩、海堤栖息、嬉戏。近日，乐清摄影爱好者就拍下了这温馨的一幕。
海鸥不仅是海洋生态的重要一环，也是航海者眼中的信使。它们追逐船尾浪花的身影，为辽阔海天增添了灵动与生机。
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原标题： 温州乐清：海天信使——海鸥
作者：王产城
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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