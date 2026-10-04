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S3线瑞安段：节日坚守抢进度 严把安全质量关

学习强国温州平台 2026-10-04 09:58:38
国庆假期，不少市民趁着假日休闲出游、欢度佳节。但在温州市域铁路S3线瑞安段SG1标段施工现场，却是一派热火朝天的建设场面。

　　国庆假期，不少市民趁着假日休闲出游、欢度佳节。但在温州市域铁路S3线瑞安段SG1标段施工现场，却是一派热火朝天的建设场面。广大建设者主动放弃假期，坚守施工一线，争分夺秒抢抓建设节点，以实干推动重大交通工程项目建设提速。

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原标题： S3线瑞安段：节日坚守抢进度 严把安全质量关

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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