学习强国温州平台 2026-10-04 09:58:38

国庆假期，不少市民趁着假日休闲出游、欢度佳节。但在温州市域铁路S3线瑞安段SG1标段施工现场，却是一派热火朝天的建设场面。

国庆假期，不少市民趁着假日休闲出游、欢度佳节。但在温州市域铁路S3线瑞安段SG1标段施工现场，却是一派热火朝天的建设场面。广大建设者主动放弃假期，坚守施工一线，争分夺秒抢抓建设节点，以实干推动重大交通工程项目建设提速。 来 源：学习强国温州平台 原标题： S3线瑞安段：节日坚守抢进度 严把安全质量关 本文转自：温州新闻网 66wz.com