潮新闻 2026-10-04 10:12:08

秋日限定的洞头是怎样的？趁着国庆长假，趁着秋风温柔，一起登临百岛洞头，邂逅令人倾心的洞头蓝。

秋日限定的洞头是怎样的？趁着国庆长假，趁着秋风温柔，一起登临百岛洞头，邂逅令人倾心的洞头蓝。

同心公园

同心公园是洞头环岛海岸线的浪漫序章。海岛岸线蜿蜒绵长，海景节点错落分布，而同心公园总是初见即惊艳。沿着临海步道慢行，澄澈蓝海铺展向远方，海风清浅、景致治愈，是开启秋日海岛之旅的绝佳起点。

环岛公路

从同心公园出发，沿路驶入环岛公路。这条绝美海景公路串联起沿途多处景点与渔家村落，路边绿植葱郁、特色民宿错落有致。无垠东海一路相随，车行、步行皆景，人仿佛穿行于碧海云端之上，满目皆是秋日山海温柔。

南塘海上花堤

连接环岛公路外围海岸线，便是南塘海上花堤。花堤依湾而筑，繁花缀于海岸长堤，步道沿着碧海向前延展。

秋日晴空之下，蓝海与堤边花草相映，海面偶有帆船缓缓掠过。堤上设有休闲露营空间与滨海咖啡屋，是休闲漫步、亲子游玩、静赏海湾的诗意驿站。

海上阳台

行至七彩洞头村南侧，便抵达洞头山海地标——海上阳台。四百余米波浪形平台凌空探入海面，如同延伸进碧海的巨型观景露台。

小红书@Bryan琥珀川

凭栏而立，270°直面澄澈洞头蓝，一侧是马卡龙色渔村屋舍依山叠落，一侧是万顷东海波光漫卷。在这里，可赏落日、拍海景、邂逅鸥鸟。

韭菜岙沙滩

环岛沿路滩景连绵、各有风姿，韭菜岙沙滩却是独一份的鲜活热闹。

澄澈海浪层层翻涌、奔涌不息，沙滩开阔细软，视野通透无边。驻足滩前，既能近观浪花逐岸，亦可远眺浩瀚东海，动静之间，尽是秋日海岛浪漫。

东岙沙滩

沿环岛公路继续前行，烟火气十足的东岙沙滩便映入眼帘。极目远眺海天一线、碧波万顷，海面渔排、浮标错落摇曳，好似散落碧海的点点星光。澄澈蓝海搭配古朴渔家石屋，诗意与烟火相融，尽显百岛风情。

大沙岙沙滩

顺着环岛公路前行，便能抵达洞头海岛的“掌上明珠”——大沙岙沙滩。

百岛洞头沙滩众多、风光各异，大沙岙却始终是最耀眼的存在，踩上绵软细腻的金沙，纯粹通透的蓝一直蔓延至天际，山海相拥、清透如梦，秋日踏浪格外惬意。

仙叠岩

紧邻大沙岙沙滩，登临仙叠岩便可沉浸式解锁洞头蓝的壮阔。这里藏着百岛深厚的山海底蕴，坐拥无遮挡全景视野，可俯瞰连片渔村、绵长沙滩与无垠东海，将洞头的山海幽梦、潮起潮落尽数收纳眼底。

金沙滩

行至环岛南段，便遇见小众静谧的金沙滩。这里水清沙净、人少景幽。秋日天光温柔，金沙映蓝海，绵长海岸线干净治愈，是看日出、听海风、静享假期的宝藏角落。

国庆假期，不妨抓住秋日美好时光，奔赴百岛洞头。洞头的蓝是海的颜色，也是天气和光线带来的变化，晴天明亮，阴天柔和，傍晚时分是被霞光染成的温暖橙蓝。来过洞头才会明白，为什么有人会一直记得这片蓝，日日有海，光影流转，看过便难以忘怀。

来 源：潮新闻

原标题： 这个国庆长假，总要来看一眼洞头蓝

记者 汪子芳 郭诗培

本文转自：温州新闻网 66wz.com