“祝您国庆快乐！” 两位女生小小举动守护国旗庄重
学习强国温州平台 2026-10-04 10:46:00
近日，瑞安国旗教育馆的山脚下，两位女生下班路上看到一位车主悬挂的国旗有些破损，主动取崭新国旗为车主更换，小小举动守护国旗庄重，彰显真挚爱国情怀。
近日，瑞安国旗教育馆的山脚下，两位女生下班路上看到一位车主悬挂的国旗有些破损，主动取崭新国旗为车主更换，小小举动守护国旗庄重，彰显真挚爱国情怀。
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