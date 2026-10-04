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“祝您国庆快乐！” 两位女生小小举动守护国旗庄重

学习强国温州平台 2026-10-04 10:46:00
近日，瑞安国旗教育馆的山脚下，两位女生下班路上看到一位车主悬挂的国旗有些破损，主动取崭新国旗为车主更换，小小举动守护国旗庄重，彰显真挚爱国情怀。

　　近日，瑞安国旗教育馆的山脚下，两位女生下班路上看到一位车主悬挂的国旗有些破损，主动取崭新国旗为车主更换，小小举动守护国旗庄重，彰显真挚爱国情怀。

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

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