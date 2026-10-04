2025年全国政府采购规模超3.32万亿元
新华网 2026-10-04 10:57:04
财政部日前发布了2025年全国政府采购简要情况。数据显示，2025年全国政府采购规模为33212.96亿元，其中货物、工程、服务政府采购规模分别为7953.92亿元、13045.08亿元和12213.96亿元，占全国政府采购规模比例为23.95%、39.28%和36.77%。
从组织形式看，政府集中采购、部门集中采购、分散采购规模分别为6244.43亿元、1021.15亿元和25947.38亿元，占全国政府采购规模的18.8%、3.07%和78.12%。从采购方式看，公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源、询价、框架协议采购规模分别占全国政府采购规模的77.49%、0.89%、1.75%、12.35%、3.12%、0.65%和3.71%。
来 源：新华网
原标题： 2025年全国政府采购规模超3.32万亿元
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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