新华网 2026-10-04 10:52:18

2027年全国硕士研究生招生初试报名时间为2026年10月15日至10月24日。记者近日从教育部获悉，研考报名流程和照片采集有了新变化。

以往研考报名包括网上报名和网上确认两个阶段，考生需分别在两个阶段登录研招网填报志愿和提交核验材料。自2027年研考起，研招网将实行网上报名和网上确认一体化，考生在网上报名期间填写个人信息和报考志愿后，可一并提交报考点要求的核验材料。

在优化报名照片采集模式方面，自2027年研考起，采集时间由原来的网上确认阶段提前至网上报名的基本信息填写阶段，并且考生无需提前准备报名照片，而是直接通过学信网App在线拍摄并上传，系统会实时检测光线、角度等拍摄条件并提示调整，确保照片符合要求。

此外，报名照片将用于制作准考证。为确保打印的准考证照片清晰可用，今年报名照片背景颜色将统一要求为白色，考生拍摄时需选择白色背景。同时，为优化服务，系统也配套提供照片背景颜色替换等辅助功能，供考生选用。

来 源：新华网

原标题： 研考报名临近，报名流程有新变化

记者 王鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com