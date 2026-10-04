中国天气网 2026-10-04 10:53:30

10月4日至5日，冷空气影响我国中东部，多地气温将创新低，凉意加重，需注意添衣。同时，南方降雨将减少、减弱，后天大部地区降雨基本停歇，但天气转晴后夜间降温明显，公众需适时调整着装，谨防感冒。

冷空气影响我国中东部 多地气温将创新低

昨天，新一股冷空气影响我国，甘肃、内蒙古等地部分地区降温超10℃，局地降幅达15℃以上。

今明天，冷空气继续东移南下影响中东部多地。中央气象台预计，华北、黄淮、江汉等地先后有4至6级偏北风，阵风7至9级，高海拔山区局地10级以上，气温下降4℃至6℃，局地降幅可达8℃至10℃。

降温过后，东北地区多地最高气温将在15℃以下，西北地区东部、华北在20℃左右。城市中，长春、沈阳、北京、天津今天最高气温或将创立秋后新低。

随着冷空气南下，叠加阴雨影响，南方不少地方最高气温也会逐渐下探，并创立秋后新低。今天，西南地区东部到江南多地最高气温仅在20℃上下，华南一带30℃以上的区域也会明显缩减。随着降雨消减，南方大部夜间辐射降温明显，明起至7日最低气温将会大范围创新低，像福州、广州、南宁等城市最低气温都会跌破20℃，为立秋后首次，南京、合肥等地仅10℃左右，早晚需注意添衣。

南方降雨今天起减少减弱 后天基本停歇

昨天，南方降雨范围较大，西南、江南部分地区雨势较强；同时北方多地出现降水。监测显示，昨天上海、江苏南部、浙江北部和西部、江西中北部、湖南中部、贵州南部、四川南部、云南东北部、广西北部、广东南部、海南东部、台湾东部等地部分地区出现大雨或暴雨，江西赣州、广西河池等局地出现大暴雨。

今天，南方降雨将减少、减弱，明后天降雨将逐渐停歇。北方今明天降水主要出现在东北等地。具体来看，中央气象台预计，今天，西藏东南部、川西高原南部和四川南部、云南南部、贵州东南部、湖南南部、广西北部和南部、广东大部、海南岛、福建大部、浙江南部、辽宁东部、吉林东部和南部等地部分地区有中到大雨，其中，吉林东部、云南南部、广西北部、广东南部、海南岛等地部分地区有暴雨。

明天，黑龙江东南部、吉林东部、新疆北部、西藏东南部、四川南部、云南西部、海南岛、台湾岛北部和东部等地部分地区有中到大雨，其中，吉林东部、云南西南部、海南岛中东部、台湾岛北部和东部等地部分地区有暴雨。

后天，四川南部、云南西部、海南岛东南部等地部分地区有中到大雨，其中，云南西南部等地部分地区有暴雨。

中国天气网提醒，南方今天降雨将有所减弱，但地质灾害具有滞后性，贵州、湖南等地前期累计降雨量大，需防范山洪、滑坡等次生灾害的发生；正值国庆假期，公众需注意避雨防滑，出行请留意交通安全。

来 源：中国天气网

原标题： 冷空气继续影响我国中东部 南方降雨将逐渐减弱停歇

本文转自：温州新闻网 66wz.com