新华社 2026-10-04 10:54:54

记者10月3日从公安部交通管理局获悉，国庆假期第三天，全国道路交通流量持续回落，但仍处于高位运行。各级公安交管部门针对假期出行特点，科学调配勤务部署，加强对景区周边等重点路段疏导管控，持续严管严查交通违法，广泛开展交通安全宣传提示，全力保障人民群众假期出行平安顺畅。截至19时，全国道路交通总体平稳有序。

公安部交通管理局提醒广大驾驶人和出行群众，密切关注天气情况变化，合理安排出行时间和路线，雨雾天气行车要“减速、亮尾、控距”，确保安全驾驶。假期聚会多，切勿酒后驾车，行车过程中全程全员系好安全带，骑乘摩托车、电动自行车要戴好安全头盔。高速公路行车切勿超速行驶、疲劳驾驶，发生交通事故或车辆故障后，要立即“车靠边、人撤离、即报警”。行经农村、山区道路特别是急弯陡坡、临水临崖道路，务必注意观察、降低车速、小心驾驶。

来 源：新华社

原标题： 国庆假期第三天全国道路交通平稳有序

记者 孙鹏程

本文转自：温州新闻网 66wz.com