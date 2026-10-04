2026年年度电影总票房超300亿 这三部暂列票房前三
人民日报客户端 2026-10-04 11:09:38
据猫眼专业版数据，截至10月3日，2026年年度总票房（含预售）突破300亿！《飞驰人生3》《功夫女足》《欢迎来龙餐馆》暂列年度票房榜前三位。
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原标题： 2026年年度电影总票房超300亿 这三部暂列票房前三
记者 刘阳
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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