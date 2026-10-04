新华网 2026-10-04 11:09:38

10月3日，由中国地质大学（北京）牵头、尼泊尔科学院协同组建的地质灾害应急跨境科学考察队在成都理工大学举行出征仪式，国内专家将于10月4日从成都启程赴尼泊尔，开展跨境冰冻圈与岩石圈巨灾应急联合科考。

据悉，本次科考由中尼双方共同组建，中国科学院院士王成善与尼泊尔科学院院士比沙尔·乌普雷蒂共同担任首席科学家。科考队伍包含了十余家高校与科研院所的50余名科研人员。

“此次跨境应急联合科考，科研人员将抢抓灾后黄金窗口期，到境外源区开展应急调查，获取珍贵的野外观测数据。”中国科学院院士王成善表示，科考队将打通境外源区、境内受灾体、下游流域全链条调查，既要破解冰岩崩灾害链演化的科学谜题，评估次生灾害风险，也将服务吉隆口岸恢复重建，为“亚洲水塔”跨境冰冻灾害防控提供科学参考。

“受全球气候变化影响，冰冻圈岩石圈耦合引发的跨境链式冰冻地质灾害风险增大，应对跨境灾害风险离不开跨国协同。”成都理工大学党委常委、副校长侯明才介绍，成都理工大学将承担全流域重点河段及灾害堆积体三维建模、灾害链识别与风险评估等相关工作。

据悉，此次科考着力厘清冰岩崩链式转化的全过程，为跨境地质灾害联防联控贡献中国科学方案。

来 源：新华网

原标题： 我国科学家将赴尼泊尔开展跨境巨灾应急联合科考

记者 吴晓颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com