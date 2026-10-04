人民日报 2026-10-04 11:09:39

历经4年建设，平陆运河近日全线通航。这是新中国成立以来第一条国家层面统筹建设的通江达海的大运河，其工程规模、创新技术、重大意义等引发外媒热议。

越南《岘港报》认为，平陆运河是国际陆海贸易新通道的重要组成部分，将通过货物、投资和跨境合作进一步加强中国与东盟之间的经济联系。对每年向中国大量出口水果、大米、咖啡、水产品的东盟国家而言，平陆运河意味着增加一种大批量、低成本的物流选择。

卡塔尔半岛电视台网站说，在平陆运河通航之际，中国与东盟的贸易正快速增长。中国海关总署的数据显示，2026年上半年，中国对东盟的进出口达4.34万亿元人民币，同比增长18.2%。文章称，平陆运河将内河航运与西部陆海新通道等交通网络衔接，有望为中国与东盟贸易及产业链合作提供新的支撑。

沙特阿拉伯《经济报》认为，平陆运河不仅将促进中国内陆地区与海外市场的联通，还将进一步推动中国与东盟的经贸往来。

马来西亚《马来邮报》网站说，平陆运河带来的经济影响将远超运输本身。更大的机遇在于，东盟的农产品、大宗商品、制成品以及技术含量日益提升的中间品能够深入中国西部市场。地区应围绕这一新兴通道，着力研究海关协调、港口联通、多式联运、贸易单证数字化以及产业合作等议题。

卢旺达“非中评论”网站刊文说，平陆运河是中国强化内陆经济与全球市场联通的一座重要里程碑。其施工复杂性展示了中国工程技术的日益成熟，展现了中国将这些技术与大规模实体建设相协调的能力，非洲国家可以从中国的建设经验中获得启发。该网站刊发的另一篇文章认为，这条运河彰显了中国围绕长远发展目标，统筹调配资金、行政与技术资源的能力，“堪称又一项基建奇迹，是能够改写经济格局的重大工程”。

肯尼亚新闻网站KeNews刊文说，平陆运河有望改变中国西南地区物流格局，为其他探索江海联运的国家提供参考。

加拿大国际广播电台在报道中援引美国得克萨斯农工大学加尔维斯顿分校海运管理学教授让—保罗·罗德里格的话说，直接投资回报并非平陆运河的唯一目标，“新通道创建好了，随之而来的是各种连锁效应，譬如新投资、新市场和新贸易关系。”

西班牙《国家报》刊文说，中国还在江西省、河南省、湖北省、湖南省等地推进多个航道项目，整治通航河道，降低货物运输成本、拉动地方产业发展，持续推动内陆地区对接国际市场。

来 源：人民日报

原标题： 外媒热议平陆运河全线通航

记者 张矜若、王旭琛、戴楷然、李志伟、颜欢

本文转自：温州新闻网 66wz.com