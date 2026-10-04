日本警方逮捕一名涉嫌抢劫杀人的驻日美军士兵
新华网 2026-10-04 11:09:39
据日本共同社报道，日本冲绳县警方4日逮捕了一名驻冲绳美国士兵，此人涉嫌在冲绳一家酒店抢劫并杀害一名当地女性。
被捕犯罪嫌疑人德文·巴拉德现年20岁，隶属驻扎在美军普天间基地的美国海军陆战队。报道称，巴拉德涉嫌于当地时间3日凌晨，在冲绳县那霸市一家酒店杀害一名日本女性，并抢走被害人钱包等物品。
长期以来，驻日美军犯罪事件频发，其中不乏强奸、杀人、抢劫等恶性案件。统计显示，仅2025年，冲绳县警方处理的涉及驻日美军及相关人员的刑事犯罪案件就超过100起。
来 源：新华网
原标题： 日本警方逮捕一名涉嫌抢劫杀人的驻日美军士兵
记者 陈泽安 蓝建中
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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