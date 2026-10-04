新华社 2026-10-04 11:09:40

10月4日是世界动物日。辽阔的非洲大草原，是无数生灵的家园。雄狮、长颈鹿、大象、斑马、角马在此繁衍生息，演绎着野性蓬勃的生命图景。

来 源：新华社

原标题： 世界动物日丨非洲生灵“Hakuna Matata”（无忧无虑）

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