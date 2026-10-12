市政府专题研究“六张网”规划建设工作
温州网讯 10月10日，市政府召开会议，专题研究推进“六张网”规划建设工作。市委副书记、市长张文杰在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，全面落实中央和省委省政府部署要求，科学谋划、精心组织，系统推进“六张网”规划建设，为温州提速做强“一圈一极一中心”筑牢“硬支撑”。
张文杰指出，规划建设“六张网”是惠民生、优供给、扩内需、促发展的重要抓手，也是培育新质生产力、提升城市能级的基础支撑。要抢抓机遇，准确把握国家政策导向，着眼城市长远发展，明确工作目标、细化重点任务、优化推进体系，确保各项工作落到实处、见到实效。
张文杰强调，要审慎决策、有序建设，坚持问题导向，按照集约节约要求，谋深谋实项目融资模式、建管方式，着力补短板、强弱项。要全面规划、分步实施，量力而行、循序渐进，分年度、有节奏推进项目建设。要坚持运营前置、强化成本控制，加强全程监督和绩效评估，严防超概算超预算，严控债务风险。要变革创新、数智赋能，加强管理智慧，守牢安全底线，提高运行效率。要完善机制、明晰路径，积极引导社会资本参与，形成多元投入格局。要压实责任、协同推进，加强统筹协调，主动向上对接，强化衔接配合，凝聚更强工作合力。
市领导李宁、王振勇、黄阳栩、崔波参加会议。
来 源：温州日报
记者 林岳
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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